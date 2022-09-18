Про це повідомила Собчак у своєму Telegram-каналі.
Ксенія Собчак висловилася стосовно ситуації, де бренд одягу Zara використав для нової кампанії відому російську топмодель Наталю Водянову. Українці заявили, що поки російська армія займається окупацією та масовими вбивствами громадян України недоречно співпрацювати з росіянкою.
У відповідь на незадоволення користувачів — Собчак звинуватила українців у “нацизмі”.
“Ну, ось не соромно? Що за нацизм взагалі? (…) Тобто люди сидять у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне, з чим треба поборотися, це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т. д. ? Це взагалі-то нацизм”, – написала російська журналістка.
У такий спосіб Собчак повторила наративи російських пропагандистів.
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