18 вересня на каналі "1+1" вийшов черговий випуск програми "Секретні матеріали" під назвою "Позолоти ручку, дорогенький: диджиталізація проти циганського свавілля". В сюжеті ведуча програми називає представників ромської національності циганами та злодіями. Правозахисники у відповідь заявляють про порушення журналістської етики, порушення прав ромів, поширення мови ворожнечі з боку журналістів та ксенофобію. Наразі відеосюжет "1+1" видалено, він недоступний.

Про це розповідають #Букви.

“Цигани відкрито намагаються заволодіти вашими грошима лише в кіно, бо в житті вони працюють непомітно і дуже ефективно. Важко знайти людину, яка хоч раз не ставала жертвою цих злодіїв. Тому українці разом з поліцією створили ресурс для відстеження таких бандитських угруповань”, – йдеться на початку сюжету.

Ромська правозахисниця та засновниця Ромського жіночого фонду “Чіріклі” Зола Кондур у коментарі #Буквам заявила, що такі висловлювання журналістів є неприпустимими.

“На жаль немає можливості подивитися усю програму, бо відео видалили. Але достатньо подивитися вступну частину до програми, аби зрозуміти, що потрібно скаржитися в усі інстанції, тому що це і порушення журналістської етики, і порушення прав ромської громади — адже не можна говорити про усю ромську громаду, як про злочинців чи крадіїв. По-друге, просто взяти й зробити програму, про Телеграм-канал (ресурс для відстеження злочинів, що скоюють роми). Тут постають інші питання: для чого потрібен цей Телеграм-канал? Чому його досі не закрили? Чи існують у нас Телеграм-канали, щоб фіксувати злочини, які скоюють представники груп інших національних меншин? Давайте будемо робити Телеграм-канали про суддів, які беруть хабарі. Складається враження, що в нашій країні немає правоохоронної системи, тому і потрібні такі Телеграм-канали. Чомусь “правоохоронною” діяльністю займаються незрозумілі групи людей, які не знають, що таке права людини, які вважають себе “робін-гудами“, що вони ловлять когось, фіксують, передають поліції. А що відбувається далі? Мене дивує, чому поліція не реагує, чому вона якісно не робить свою роботу?”

За словами Золи Кондур, потрібно говорити не про злочини ромів, а про бездіяльність поліції, або про причини цієї бездіяльності.

“Якщо є групи людей, які скоюють злочини, і є факти, що це підтверджують, то мають бути кримінальні провадження, вироки судів. Чому цього не відбувається, чому акцент робиться на ромах? Тут треба робити акцент на бездіяльності правоохоронних органів”, – сказала правозахисниця.

Крім того, Зола Кондур підкреслила, що цигани — є образливим і дискримінаційним словом, і те, що деякі інформаційні ресурси так називають представників ромів, що ведуть антисоціальний спосіб життя — є нічим іншим, як виправданням для вживання саме цього слова.

Медіаюрист Інституту масової інформації Алі Сафаров в коментарі #Буквам зазначив, що в анонсі програми “дійсно можна побачити елементи ксенофобії”, та все ж таки анонс не є цілісною передачею.

“Розглядати анонс як окреме розповсюдження інформації є не дуже коректним з точки зору Законів України “Про інформацію” та “Про телебачення і радіомовлення”. Однак можна вказати, що конкретно в анонсі створюється враження, що цигани є етносом, який займається виключно злочинною діяльністю, при цьому немає пояснення, що під “циганами” розуміється не етнос ромів, а лише певні конкретні люди, які займаються антисоціальною діяльністю”, – сказав Алі Сафаров.

Щодо створення ресурсу про так звану етнічну злочинність, то за його словами, це є суспільно важливою інформацією, адже така злочинність існує і її не варто відкидати.