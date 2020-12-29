Про це повідомляється на сайті суду.
Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.
28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня в ОГП повідомили, що надіслали президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.
Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.
Утім у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.
В ОПУ зауважили, що клопотання ОГП скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, що передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент. Там запевнили, що президент діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень.
Однак у КСУ заперечують, що припинення повноважень судді КСУ відбувається за особливою процедурою і рішення про це приймає суд і ніхто окрім нього.
“Незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується, у тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді Конституційного Суду України з посади у порядку, визначеному Конституцією України. Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього”, — йдеться в повідомленні.
З цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України. Дата його проведення поки не повідомляється.
- Нагадаємо, після гучного рішення КСУ щодо повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.
- Раніше Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від прийняття законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.
- На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ.
- Однак він і досі вважає, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.