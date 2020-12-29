Конституційний Суд дав роз'яснення щодо припинення повноважень судді КСУ у зв'язку з підписанням президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення голови суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляється на сайті суду.

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня в ОГП повідомили, що надіслали президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.

Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.

Утім у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.

В ОПУ зауважили, що клопотання ОГП скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, що передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент. Там запевнили, що президент діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень.

Однак у КСУ заперечують, що припинення повноважень судді КСУ відбувається за особливою процедурою і рішення про це приймає суд і ніхто окрім нього.

“Незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується, у тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді Конституційного Суду України з посади у порядку, визначеному Конституцією України. Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього”, — йдеться в повідомленні.

З цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України. Дата його проведення поки не повідомляється.