Конституційний суд України планує розглянути у вівторок, 3 листопада, справу про конституційність закону про українську мову.

Про це свідчить проєкт порядку денного засідань КСУ, який опубліковано на сайті відомства.

Засідання планується провести в закритому режимі (початок – о 10:00).

“Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (закрита частина пленарного засідання)”, – йдеться в порядку денному.

Варто зазначити, що КСУ почав розглядати цю справу 7 липня поточного року.

Зазначене подання було направлене в КСУ 51 народним депутатом у червні 2019 року. Його ініціатори – нардепи попереднього скликання Верховної Ради (більшість ініціаторів – депутати від фракції “Опозиційного блоку”).

Уповноваженими депутатами за поданням є Олександр Долженков і Вадим Новинський.

У своєму поданні депутати наполягали, що закон про українську мову нібито порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття в багатонаціональній Україні. На думку ініціаторів подання, закон нібито створює умови для дискримінації російськомовних громадян. Вони заявили, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема, зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.