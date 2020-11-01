Про це свідчить проєкт порядку денного засідань КСУ, який опубліковано на сайті відомства.
Засідання планується провести в закритому режимі (початок – о 10:00).
“Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (закрита частина пленарного засідання)”, – йдеться в порядку денному.
Варто зазначити, що КСУ почав розглядати цю справу 7 липня поточного року.
Зазначене подання було направлене в КСУ 51 народним депутатом у червні 2019 року. Його ініціатори – нардепи попереднього скликання Верховної Ради (більшість ініціаторів – депутати від фракції “Опозиційного блоку”).
Уповноваженими депутатами за поданням є Олександр Долженков і Вадим Новинський.
У своєму поданні депутати наполягали, що закон про українську мову нібито порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття в багатонаціональній Україні. На думку ініціаторів подання, закон нібито створює умови для дискримінації російськомовних громадян. Вони заявили, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема, зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.
- Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 16 травня минулого року був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України”. Важливо відзначити, що в законі йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Українська мова є обов’язковою для чиновників, вищого керівництва країни, народних депутатів і так далі.
- Наприкінці травня цього року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову необхідно змінювати, проте єдиної позиції у фракція “Слуги народу” щодо цього – немає. 1 червня біля стін Верховної Ради активісти зібралися на мітинг через такі заяви спікера ВР.
- Українські письменники, дипломати, культурні діячі, журналісти та політики звернулися до народних депутатів з вимогою зняти з розгляду проєкти законів, якими вносяться зміни до законів про мову і освіту.