Конституційний суд України визнав такими, що не відповідають Конституції, обмеження пільг ветеранам війни за рішенням Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в рішенні суду 3-р/2020.

Рішення було ухвалено за конституційним поданням 46 народних депутатів (щодо конституційності окремого положення п. 26 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу).

Суд визнав неконституційним цей пункт у частині, яка передбачає, що норми статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабміном, “виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Зазначеними статтями встановлюються медичні, транспортні, житлово-комунальні, пенсійні та інші пільги для учасників бойових дій та осіб, які прирівнюються до них, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни.

У суді наголошують, що держава “не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов’язання щодо соціального захисту осіб, які виконали свій обов’язок перед нею щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності”.

У рішенні також зазначено, що невиконання державою соціальних зобов’язань щодо ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону, підриває довіру до неї.

“Обмеження або скасування пільг для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія закону №3551, без рівноцінної їх заміни або компенсації є порушенням зобов’язань держави щодо соціального захисту осіб, які захищали Батьківщину, і членів їхніх сімей. У разі зміни правового регулювання набуті зазначеними особами пільги чи інші гарантії соціального захисту повинні бути збережені із забезпеченням можливості їх реалізації”, – йдеться в рішенні.

В КСУ також уточнили, що законом про держбюджет “не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх”.

Положення, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом вказаного рішення. Оскарженню воно не підлягає.

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