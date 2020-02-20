Конституційний суд України визнав неконституційними положення судової реформи 2016 року в частині ліквідації Верховного суду України і проведення конкурсу на посади в новий Верховний суд.

Рішення опублікувала пресслужба КСУ.

Позов подав сам Верховний суд, коли в 2016 році були ліквідовані вищі спеціалізовані суди, а також був створений новий Верховний суд шляхом ліквідації Верховного суду України. Знову ВС став єдиною касаційною інстанцією.

Конституційний суд визнав, що перетворення Верховного суду з одного виду на інший не може проводитися без переведення суддів, так як між ліквідованим і новим судом немає юридичної різниці. Перетворення Верховного суду не є підставою для звільнення всіх суддів.

Також КС визнав неконституційним конкурс на посади суддів в новому Верховному суді.

“Конституційний Суд рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність з цим рішенням”, – відзначили в КС.

Відзначимо, що рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.