Про це сообшает на сайті КСУ.

Як повідомлялося раніше, в серпні Президент Володимир Зеленський запропонував ввести додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України: встановлення судом факту неособистого голосування нардепа і відсутність без поважних причин на третини пленарних засідань Верховної Ради. 3 вересня Верховна Рада направила законопроект на розгляд до Конституційного суду України.

У четвер, 26 грудня, КСУ оприлюднив свої висновки щодо законопроєкту.

“Конституційний Суд України визнав Законопроєкт таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України”, — йдеться в повідомленні.

У Висновках Конституційного Суду України зазначається, що неперсональное голосування спотворює суть демократії, а тому спробу встановити відповідальність за це “можна вважати, що має легітимну мету”. Однак формула, запропонована в президентському законопроєкті, не відповідає принципам пропорційності та може спричинити обмеження прав та свобод нардепів.

“Автоматична втрата мандата (без рішення Верховної Ради України) народним депутатом України (дострокове припинення повноважень народного депутата України) на підставі встановлення судом лише самого факту будь-якого “неособистого голосування” – безвідносно до характеру дії (дій) народного депутата України, обставин, за яких такий факт мав місце, без установлення природи особистої участі народного депутата України та без урахування того, що стосовно поведінки народного депутата України можуть виявитися обставини пом’якшувального характеру – не відповідатиме вимозі домірності. Конституційний Суд України … вважає, що будь-яке втручання в права людини навіть за наявності легітимної мети, всупереч вимозі домірності, неодмінно спричинятиме скасування або обмеження прав і свобод людини”, — зазначили в суді.

Також КСУ зробив висновок, що не відповідає принципу пропорційності й пункт законопроєкта, яким пропонується позбавляти нардепа мандата в разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань.

“Конституційний Суд України вважає, що запропонована Законопроєктом вимога не є домірною переслідуваній меті, природа санкції має відповідати тяжкості правопорушення. Крім того, застосоване в Законопроєкті поняття “без поважних причин” має оцінний характер, що не відповідає критеріям чіткості, однозначності, передбачності, як того вимагає юридична визначеність – складова принципу верховенства права”, — наголосили в КСУ.

Довідка. Сьогодні відповідно до Конституції України, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3) визнання його судом недієздатним або зниклим безвісти; 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України; 5) наявності несумісних з мандатом обставин; 6) невходження до складу депутатської фракції партії, від якої він був обраний, або виходу зі складу такої фракції; 7) його смерті.