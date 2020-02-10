Про це йдеться в повідомленні пресслужби КСУ.

Повідомляється, що розгляд відбудеться за конституційним поданням 49 народних депутатів України.

“Автори клопотання стверджують, що оспорюваний Закон нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційні права та свободи громадян. Зокрема: право на свободу світогляду і віросповідання, свободу об’єднання в організації для здійснення та захисту своїх прав і свобод й задоволення інтересів, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. На думку народних депутатів, зазначене є втручанням держави у церковні справи, що суперечить Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

У поданні також вказується, що розгляд та ухвалення вказаного Закону відбулися з порушенням конституційної процедури.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року народні депутати підтримали законопроект про перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). У той же день документ підписав спікер Парламенту Андрій Парубій.

18 січня 2019 року 49 депутатів Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді закон, який зобов’язує УПЦ Московського патріархату вказати в своїй назві приналежність до Росії.