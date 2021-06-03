У четвер, 3 червня, Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) розпочала розгляд справи за поданнями народних депутатів щодо неконституційності закону про земельну реформу.

Про це поінформували в пресслужбі КСУ.

На відповідність Конституції перевірятимуть:

• закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” (так званий закон про земельну реформу або ж про ринок сільськогосподарських земель) від 31 березня 2020 року;

• окремі положення Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом.

Справа розглядається за двома конституційними поданнями нардепів. Перше ініціювали 48 депутатів, зокрема від фракції “Батьківщини” та депутатської групи “За майбутнє”.

Ініціаторами другого подання стали 53 нардепи, зокрема від “Опозиційної платформи – За життя”.

“Як зазначають народні депутати України, під час прийняття закону була порушена конституційна процедура його розгляду та ухвалення. На їх переконання, положення закону, як і його мета, суперечать приписам Конституції України. Автори клопотання наголошують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум”, – наголосили в КСУ.

Справа в Конституційному суді буде розглядатись у формі усного провадження із заслуховуванням учасників провадження (представників суб’єктів права на конституційне подання і постійних представників президента та Верховної Ради в КСУ), експертів.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, у залі засідань суду присутні представники Верховної Ради і президента у КС Ольга Совгиря і Федір Веніславський, міністр аграрної політики Роман Лещенко, голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Крім того, на засіданні присутні автори подання – народні депутати від “Батьківщини” Юлія Тимошенко і Сергій Влащенко, а також “ОПЗЖ” – Василь Німченко і Наталія Королевська. Участь у розгляді справи також бере уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Тим часом під Конституційним судом відбувається мітинг противників відкриття ринку землі в Україні. Участь у ньому беруть кілька сотень людей.

Вони тримають прапори партії “Батьківщина” і ВО “Свобода”, а також плакати з написами “Ні розпродажу землі!”, “Асоціація фермерів проти продажу землі”.

Як відомо, земельний закон передбачає зняття мораторію (заборони) на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Цим документом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.