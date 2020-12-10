Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо введення в Україні “карантину вихідного дня” з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи були посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Було заборонено роботу ресторанів, кафе, кінотеатрів, музеїв спортзалів тощо. Обмеження діяли до кінця листопада.

23 листопада до КСУ надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності таких заходів. У поданні нардепи зазначали, що це обмежувало право українців на підприємницьку діяльність.

Депутати вимагали від КСУ відкрити провадження та визнати відповідне рішення уряду неконституційним. Однак суд відмовив.

“Постановлено Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання”, — повідомили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що в листопаді Окружним адмінсудом Києва зареєстровано сім позовів, у яких вимагають скасувати карантин вихідного дня.

Один з позивачів запевняє, що через “карантин вихідного дня” йому було заподіяно моральної шкоди та вимагає стягнути з Кабміну 500 тисяч гривень.