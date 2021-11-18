Конституційний суд України відмовився розглядати закон про амністію учасників Революції Гідності на відповідність Основному закону.

Про це повідомила пресслужба суду.

18 листопада Велика палата КСУ винесла ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження щодо відповідності Конституції Закону „Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України“.

У травні 2020 року 50 народних депутатів подали конституційне подання до КСУ та попросили його визнати неконституційним вищезгаданий закон.

Цим законом всіх затриманих активістів Революції Гідності позбавили як кримінальної, так і адміністративної відповідальності.

У своєму зверненні до КСУ депутати вважали, що цей закон є неконституційним, бо його положення суперечать приписам Конституції України, а його ухвалення Верховною Радою відбулося з порушенням процедури розгляду.

“Закон звільняє від кримінальної відповідальності певну категорію осіб, підозрюваних та обвинувачених у вчиненні злочинів, без проведення слідчих дій та без встановлення вини у судовому порядку”, — додають у поданні.

Уповноваженими особами за поданням були нардепи з фракції “Опозиційної платформи – За життя” у Верховній Раді Василь Німченко, Олександр Качний та Григорій Мамка.

Подання підписали депутати зі згаданої вище фракції, а також, зокрема, виключені з “Слуги народу” Антон Поляков, Анна Скороход та парламентар з монобільшості Олександр Дубінський.