Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генерального прокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” а таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

У вівторок, 5 січня, відбулися збори суддів Конституційного Суду України, присвячені розгляду ситуації, яка склалася у зв’язку з виданням указу президента.

У заяві, опубліковані за підсумками зборів, зазначається, що судді занепокоєні ситуацією.

В суді нагадали, що Конституція має найвищу юридичну силу, основний закон встановлює підстави та порядок звільнення судді Конституційного суду України з посади або припинення його повноважень, його затримання або утримання під вартою чи арештом.

В КСУ наголосили, що органи державної влади та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції, зокрема й тих, які гарантують незалежність КСУ, незалежність та недоторканність суддів КСУ.

Недотримання таких вимог є неприпустимим, наголосили в КСУ.

“Збори суддів Конституційного Суду України звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини”, — йдеться в заяві.