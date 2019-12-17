Про це повідомила прес-служба КСУ.

“Конституційний Суд України визнав законопроєкт про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України”, – йдеться в повідомленні.

Системний аналіз положень законопроєкту свідчить про те, що в разі ухвалення документа його положення можуть порушити баланс конституційних повноважень між президентом України та Кабінетом міністрів України, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану голові держави.

“Поділ влади є гарантією прав та свобод людини і громадянина. Тому будь-яке порушення принципу поділу влади, що призводить до її концентрації, у тому числі суміщення не належних певним органам державної влади функцій, порушує гарантії прав і свобод людини і громадянина”, – пояснили в КСУ.

Наголошується, що опосередковане підпорядкування НАБУ та ДБР президенту через призначення і звільнення керівників створить загрозу незалежності цих органів, призведе до концентрації виконавчої влади у голови держави, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, до нівелювання гарантій прав і свобод людини та громадянина.

Крім того, у висновку зазначається, що вільне запровадження, створення та ліквідація президентом органів, які здійснюють регуляторну політику у сфері реалізації господарських (підприємницьких) прав громадян, з невизначеною компетенцією позначиться на ефективній діяльності суб’єктів господарювання (підприємницької діяльності), оскільки конкуренція компетенцій різних органів державної влади перешкоджатиме належній реалізації їх прав і свобод.