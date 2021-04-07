Про це повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

“Конституційний Суд (Другий сенат) сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи – рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень Закону “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, – йдеться в повідомленні.

Згідно із зазначеним законом з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом.

У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників.

Зазначається, що Конституційний Суд погодився із позицією скаржників.

Совгиря додала, що конституційна скарга перебувала на розгляді КСУ з вересня 2018 року.