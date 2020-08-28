Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, пленум Верховного Суду України звернувся до Конституційного Суду із клопотанням про визнання такими, що не відповідають Конституції України:

положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів” від 20 травня 2020 року №392 ( про заборону масових заходів, спортивних тренувань, закриття закладів харчування );

підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів” від 20 травня 2020 року №392 ( ); пунктів 10, 17 “Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією”, затвердженого постановою (щодо заборони особам на самоізоляції контактувати з іншими особами та обмеження їхнього пересування за межами місця її проходження);

частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами ( про обмеження з квітня і до кінця карантину зарплат працівників бюджетних установ, судів, прокуратур, Нацбанку тощо до не більш ніж 10 “мінімалок” ).

). абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ (про відтермінування до 2021 року застосування норм Бюджетного кодексу щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій).

Рішення КСУ щодо введення карантину

Конституційне провадження щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень постанови Кабміну було закрито “у зв’язку з втратою їх чинності”.

При цьому Конституційний Суд України наголосив, що введення обмежень конституційних прав і свобод людини були можливими тільки у випадках, визначених Конституцією України. Однак рішення про це мало бути ухвалено парламентом.

“Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом (постанова Кабінету Міністрів є підзаконним актом — ред.) суперечить Конституції України”, — наголосили в КСУ.

Рішення КСУ щодо змін до законів

Суд наголосив, що встановлення граничного розміру заробітної плати “є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права”.

При цьому зазначено, що обмеження передбачених оспорюваними положеннями виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану (такий стан введено не було).

Зазначені положення законів, згідно з рішенням КСУ, втрачають чинність.

“Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення”, — зазначили в КСУ.