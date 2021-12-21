Про це повідомляє прес-служба КСУ.

“Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першого речення абзацу десятого частини другої статті 6 закону України “Про телебачення і радіомовлення”, абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другого речення частини другої статті 15-1 закону України “Про кінематографію”, – йдеться в повідомленні.

У КС пояснили, що ці положення зазначеного закону передбачають заборону на використання і трансляцію українськими телерадіоорганізаціями аудіовізуальних творів (телепередач, фільмів), одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Крім того, згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).

Представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря пояснила, що відповідна заборона не поширюється на інформаційні й інформаційно-аналітичні передачі.

Також суд визнав конституційним складення переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.