КСУ завтра розгляне питання про відсторонення Тупицького

Про це повідомила представник Верховної ради в КСУ Совгиря Ольга в Facebook.
“За наявною інформацією, на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду, на якому будуть розглядатися питання указу президента України про відсторонення Тупицького А. Н. від посади судді Конституційного суду строком на 2 місяці”, – написала вона.
При цьому вона зазначила, що Конституційний суд не має права з власної ініціативи розглядати питання і приймати рішення про конституційність будь-яких актів (у тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів або на спеціальних пленарних засіданнях.
“Питання про конституційність цього указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання у порядку, передбаченому Конституцією і законом “Про Конституційний суд України”. Рішення про конституційність будь-якого акта, у тому числі і указу президента, може бути прийнято тільки на пленарному засіданні”, – зазначила Совгиря.
Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.
27 жовтня Велика палата Конституційного суду України на закритому засіданні прийняла рішення, яким скасувала відповідальність за помилкове декларування й обмежила повноваження Нацагентства з попередження корупції.
Після цього Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.
- 31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.
- На початку грудня Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Перед цим глава держави сам попросив комісію оцінити ситуацію в країні після рішення КСУ.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не може і далі займати свою посаду, а перезавантаження всієї системи КСУ має розпочатися саме з його відставки.