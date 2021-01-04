КСУ завтра розгляне питання про відсторонення Тупицького

На вівторок, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду України, на яких розглядатиметься питання про відсторонення від посади голови КС Олександра Тупицького.

Про це повідомила представник Верховної ради в КСУ Совгиря Ольга в Facebook.

“За наявною інформацією, на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду, на якому будуть розглядатися питання указу президента України про відсторонення Тупицького А. Н. від посади судді Конституційного суду строком на 2 місяці”, – написала вона.

При цьому вона зазначила, що Конституційний суд не має права з власної ініціативи розглядати питання і приймати рішення про конституційність будь-яких актів (у тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів або на спеціальних пленарних засіданнях.

“Питання про конституційність цього указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання у порядку, передбаченому Конституцією і законом “Про Конституційний суд України”. Рішення про конституційність будь-якого акта, у тому числі і указу президента, може бути прийнято тільки на пленарному засіданні”, – зазначила Совгиря.

Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.