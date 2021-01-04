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КСУ завтра розгляне питання про відсторонення Тупицького

На вівторок, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду України, на яких розглядатиметься питання про відсторонення від посади голови КС Олександра Тупицького.

Понеділок, 4 січня 2021, 14:38

Про це повідомила представник Верховної ради в КСУ Совгиря Ольга в Facebook.

“За наявною інформацією, на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду, на якому будуть розглядатися питання указу президента України про відсторонення Тупицького А. Н. від посади судді Конституційного суду строком на 2 місяці”, – написала вона.

При цьому вона зазначила, що Конституційний суд не має права з власної ініціативи розглядати питання і приймати рішення про конституційність будь-яких актів (у тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів або на спеціальних пленарних засіданнях.

“Питання про конституційність цього указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання у порядку, передбаченому Конституцією і законом “Про Конституційний суд України”. Рішення про конституційність будь-якого акта, у тому числі і указу президента, може бути прийнято тільки на пленарному засіданні”, – зазначила Совгиря.

Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.

27 жовтня Велика палата Конституційного суду України на закритому засіданні прийняла рішення, яким скасувала відповідальність за помилкове декларування й обмежила повноваження Нацагентства з попередження корупції.

Після цього Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

  • 31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.
  • На початку грудня Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Перед цим глава держави сам попросив комісію оцінити ситуацію в країні після рішення КСУ.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не може і далі займати свою посаду, а перезавантаження всієї системи КСУ має розпочатися саме з його відставки.
Теги: Конституційний суд, Олександр Тупицький

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