«КТЛ Україна» заперечує, що платила брату Єрмака за знищення конкурентів

Про це йдеться в листі компанії на адресу Букв у відповідь на сюжет Бігус.Інфо.
В компанії зазначають, що в наведених у програмі уривках записів розмов Дениса Єрмака щодо руйнування бізнесу ТІС не згадується «КТЛ Україна».
«Проте редакція, не пояснюючи на чому ґрунтується припущення про причетність нашого підприємства до зафіксованих у відео розмов, без наявності будь-яких підтверджень, заявила, що саме ТОВ «КТЛ Україна» є замовником дій по знищенню ТІС», – сказано в заяві компанії.
Вони назвали згадки про себе в програмі «твердженням про факти, яких ніколи не існувало».
В програмі Bihus.Info йшлося, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак організував кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України “ТІС”, що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів.
“Нищити зв’язки” двох компаній Єрмак з помічниками намагався нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми “КТЛ Україна”, яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.
З розмови помічників Дениса Єрмака випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей, зауважили автори програми.
Журналісти Bihus.Info також до випуску зв’язалися з керівниками компанії “КТЛ Україна“. Вони розповіли, що Єрмак раніше працював у цій компанії і що його посередник справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву “збити“ “ТІС“ і Maersk їхня співпраця з братом голови Офісу президента не мала.
- 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
- Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.