Covid-19 Україна

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«КТЛ Україна» заперечує, що платила брату Єрмака за знищення конкурентів

Транспортна компанія «КТЛ Україна» заперечує свою причетність до спроб завдати шкоди бізнесу компанії ТІС, про що йшлося в розмовах Дениса Єрмака.

Неділя, 5 квітня 2020, 13:02

Про це йдеться в листі компанії на адресу Букв у відповідь на сюжет Бігус.Інфо.

В компанії зазначають, що в наведених у програмі уривках записів розмов Дениса Єрмака щодо руйнування бізнесу ТІС не згадується «КТЛ Україна».

«Проте редакція, не пояснюючи на чому ґрунтується припущення про причетність нашого підприємства до зафіксованих у відео розмов, без наявності будь-яких підтверджень, заявила, що саме ТОВ «КТЛ Україна» є замовником дій по знищенню ТІС», – сказано в заяві компанії.

Вони назвали згадки про себе в програмі «твердженням про факти, яких ніколи не існувало».

В програмі Bihus.Info йшлося, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак організував кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України “ТІС”, що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів.

“Нищити зв’язки” двох компаній Єрмак з помічниками намагався нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми “КТЛ Україна”, яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

З розмови помічників Дениса Єрмака випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей, зауважили автори програми.

Журналісти Bihus.Info  також  до випуску зв’язалися з керівниками компанії “КТЛ Україна“. Вони розповіли, що Єрмак раніше працював у цій компанії і що його посередник справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву “збити“ “ТІС“ і Maersk їхня співпраця з братом голови Офісу президента не мала.

  • 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
  • Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
  • Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.
Теги: корупція, Плівки Єрмака, ТІС

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