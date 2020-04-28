Відповідні дані він озвучив сьогодні на брифінгу.
Так, кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 78 осіб. Всього в столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.
“У порівнянні з декількома минулими днями статистика сьогодні – не дуже оптимістична… За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 осіб. Троє з них – медики”, – розповів Кличко.
Серед захворілих:
• 36 жінок у віці від 23 до 74 років;
• 36 чоловіків у віці від 23 до 80 років;
• три дівчинки від 11 до 16 років і троє хлопчиків у віці від семи місяців до 17 років.
Серед загальної кількості хворих на коронавірус у Києві – 56 % чоловіків (724 людини) і 44 % жінок (574 випадки).
“Серед хворих є: 80 дітей – 43 хлопчика та 37 дівчаток (це трохи більше 6 % від загальної кількості тих, хто захворів); 120 медпрацівників – тобто 9 %; служителів церкви – 179 осіб (це 14 %)”, – зазначив Кличко.
Що стосується вікових категорій, то дані такі:
• діти до 17 років – 6,2 % (80 осіб);
• молоді люди 18-29 років – 15,8 % (205 випадків);
• найбільше випадків у категорії 30-49 років – 43,4 % (або 564 людини);
• люди у віці 50-65 років – 23,2 % (або 301 випадок);
• люди 65 років і старше – 11,4 % (або 148 хворих).
“Як ви бачите, вірус вражає всіх. Але, за статистикою, більше хворіють чоловіки. І найбільше випадків – серед активної частини суспільства: людей 30-49 років. Люди похилого віку більше прислухалися до закликів берегтися і дотримуються правил”, – заявив Кличко.
Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (306 випадків, 8 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (191 випадок, 12 нових за добу).
Далі йдуть Солом’янський (128 випадків, 10 нових) і Голосіївський (123 випадки, 8 нових) райони столиці.
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