Мер Києва Віталій Кличко розповів, хто з жителів столиці найчастіше хворіє на коронавірус COVID-19.

Відповідні дані він озвучив сьогодні на брифінгу.

Так, кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 78 осіб. Всього в столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

“У порівнянні з декількома минулими днями статистика сьогодні – не дуже оптимістична… За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 осіб. Троє з них – медики”, – розповів Кличко.

Серед захворілих:

• 36 жінок у віці від 23 до 74 років;

• 36 чоловіків у віці від 23 до 80 років;

• три дівчинки від 11 до 16 років і троє хлопчиків у віці від семи місяців до 17 років.

Серед загальної кількості хворих на коронавірус у Києві – 56 % чоловіків (724 людини) і 44 % жінок (574 випадки). “Серед хворих є: 80 дітей – 43 хлопчика та 37 дівчаток (це трохи більше 6 % від загальної кількості тих, хто захворів); 120 медпрацівників – тобто 9 %; служителів церкви – 179 осіб (це 14 %)”, – зазначив Кличко.

Що стосується вікових категорій, то дані такі:

• діти до 17 років – 6,2 % (80 осіб);

• молоді люди 18-29 років – 15,8 % (205 випадків);

• найбільше випадків у категорії 30-49 років – 43,4 % (або 564 людини);

• люди у віці 50-65 років – 23,2 % (або 301 випадок);

• люди 65 років і старше – 11,4 % (або 148 хворих).

“Як ви бачите, вірус вражає всіх. Але, за статистикою, більше хворіють чоловіки. І найбільше випадків – серед активної частини суспільства: людей 30-49 років. Люди похилого віку більше прислухалися до закликів берегтися і дотримуються правил”, – заявив Кличко.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (306 випадків, 8 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (191 випадок, 12 нових за добу).

Далі йдуть Солом’янський (128 випадків, 10 нових) і Голосіївський (123 випадки, 8 нових) райони столиці.