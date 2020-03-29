Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
“Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання COVID-19, то найбільше захворіло людей у віці від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості”, – йдеться в повідомленні.
Крім цього, зафіксовані випадки захворювання коронавірусною інфекцією дітей до 10 років. Зараз це 5,4% від усіх захворілих COVID-19.
Статистика захворювання за віковими групами зараз така:
від 0 до 10 років – 5,4%;
від 11 до 20 років – 4,5%;
від 21 до 30 років – 12,5%;
від 31 до 40 років – 22,4%;
від 41 до 50 років – 20,4%;
від 51 до 60 років – 21,3%;
від 61 до 70 років – 11,9%;
від 71 до 80 років – 1,4%;
від 81 до 90 років – 0,2%.
- Станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання COVID-19, з них дев’ять летальних, п’ять пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.