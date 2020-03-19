Весь зараз світ переживає пандемію коронавірусу COVID-19. Найбагатша людина Бернар Арно, який володіє компанією LVMH, буде виробляти антисептичний гель для лікарень. Прем'єр Великобританії Борис Джонсон попросив компанію Rolls Royce перепрофілювати виробництво на випуск апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Українські компанії, бізнесмени та політики також не залишилися осторонь і вирішили допомогти Україні та своїм співгромадянам.

#Букви збирають інформацію про тих, хто допомагає Україні в цей непростий час.

Список оновлюється …

Хто ж не залишився в стороні та вирішив допомогти українцям

SkyUр – єдиний авіаперевізник, який в кінці лютого погодився вивезти з китайського Уханя в Україну 49 наших громадян та 35 іноземців, в той час, як Ухань був епіцентром епідемії коронавірусу.

“Нова пошта” заявила, що виділяє 25 млн гривень на закупівлю необхідного обладнання для лікарень в Полтаві і Полтавській області. Також будуть придбані засоби індивідуального захисту.

Крім того, з 18 березня “Нова пошта” скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину.

18 березня компанія передала перше обладнання в полтавську інфекційну лікарню.

“Благодійний Фонд Порошенка” профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легенів для КП “Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги”. Фонд також закупив реанімаційні комплекти, які найближчим часом відправлять до обласних центрів.

Народний депутат восьмого скликання Ігор Кононенко заявив, що взяв під патронат Обухівської і Васильківську центральні районні лікарні в частині матеріально-технічного забезпечення.

Васильківська ЦРЛ протягом кількох днів отримає газово-електролітний аналізатор GEM Premier-3500 та 10 пульсоксиметрів SHO-6002. Обухівська ЦРЛ також отримає 10 пульсоксиметрів SHO-6002 вже до кінця цього тижня.

Також замовлено необхідну кількість кисневих концентраторів для обох лікарень. Загалом це 13 апаратів.

Туроператор Join UP! продовжив термін перебування туристів, які зараз знаходяться на відпочинку на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада, і які не встигли повернутися в Україну до 17 березня, коли закрили авіасполучення. Кожному відпочиваючому за рахунок туроператора буде сплачено перебування і харчування в тих же готелях.

Благодійні Фонди Олени Пінчук та Віктора Пінчука передадуть у лікарні країни 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) у зв‘язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. По одному апарату ШВЛ буде направлено в лікарні Волинської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Луганської, Одеської та Чернівецької областей і ще три апарати – в лікарні Києва.

“Сільпо” пропонує роботу для “бариста (і не тільки), які через карантин залишилися без роботи”. Так, все ті, хто залишився без роботи можуть надати свої контакти за цим посиланням. Далі буде сформований список і разослам HR “Сільпо”. Це може бути робота кур’єром (на цю частину зараз велике навантаження), продавцем, касиром і можливо співробітником колл-центру.

Це стосується усіх міст, де є магазини “Сільпо”.

“Європейська Солідарність”. Політсила п’ятого Президента Петра Порошенка створила сайт волонтерської допомоги для пенсіонерів та одиноких українців, які не в змозі самі сходити за продуктами або ліками. Зараз на платформі зареєструвалося понад 400 волонтерів.

Спортклуб “Ваш Тренер” виділить 500 000 гривень на закупівлю обладнання та ліків для боротьби з коронавірусом.

Фонд Ріната Ахметова екстрено закуповує 20 тис. експрес-тестів для виявлення коронавіруса і передає їх Міністерству охорони здоров’я.

До цього Фонд вже передав МОЗ України дві партії висококласних апаратів ШВЛ – штучної вентиляції легенів – шведського виробництва. Ще – кисневі концентратори для них, а також ізолюючий мобільний бокс, захисний біологічний та протихімічний костюм, 400 захисних одноразових комбінезонів, 10 тисяч захисних масок, безконтактні термометри.

Мережа “Епіцентр” направляє 1% від обороту на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту. Працюючи в штатному режимі, компанія розраховує щомісяця направляти на допомогу країні 40-50 млн грн для закупівлі медичного обладнання, масок, дезінфікуючих засобів та засобів захисту. “Епіцентр” також передасть 100 апаратів штучної вентиляції легенів лікарням Києва, Київської області і всіх обласних центрів і великих міст України.

UFuture придбали в одну з лікарень Києва два апарати вентиляції легенів і всі матеріали для їх функціонування.

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна 17 березня увечері дала онлайн-концерт зі своєї домашньої студії. Він тривав майже годину.

“Благодійний фонд родини Жебрівських” виділив 10 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, експрес-тестів, захисних костюмів і масок, дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень.

“ПриватБанк” передав Одеській обласній дитячій лікарні два апарати штучної вентиляції легенів Hamilton C1. Ще апарати передані в лікарні Лисичанська та Києва.

Також на сайті “ПриватБанку” можна пожертвувати гроші на боротьбу з коронавірусів.

Оператор lifecell зробив безкоштовні дзвінки на “гарячі лінії” МОЗ, МЗС, веб-ресурс “ДРУГ” Міністерства закордонних справ, в Центр Громадської здоров’я МОЗ України та ін.

Читайте також: Поширення коронавірусу в Україні можна відстежувати онлайн

Президент групи DCH Олександр Ярославський розповів, що його друг, власник компанії Alibaba Джек Ма виділив тест-системи для 1 млн українців загальною вартістю 80 000 000 доларів. За ними в Китай відправиться президентський борт.

Львівська швейна фабрика “Троттола” буде шити захисні костюми для медиків.

Співак і народний депутат Святослав Вакарчук передає 1 млн гривень на покупку медобладнання для лікарень Львівської та Одеської областей.

Фонд сім’ї Загорій “Zagoriy Foundation” та його фармакологічна компанія “Дарниця” передають Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги три апарати штучної вентиляції легенів Vela американської компанії Viasys.

Співзасновник Monobank Олег Горохівський 13 березня в Facebook повідомив, що всім клієнтам банку підключений тимчасовий кешбек в розмірі 20% від вартості покупки на оплату в PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore і Google Play.

Горохівський також оголосив збір коштів для покупки апаратів ШВЛ. Заклик підтримали його партнер Вадим Ковальов, бізнесмени Євген Черняк (“Хортиця”), Андрій Пишний ( “Ощадбанк”), Володимир Яценко (Monobank), Тимур Новіков, Роман Скудар, Андрій Федорів, Артур Михно і Андрій Боровик (Work.ua), Олена Дегрик (LeoGaming). Зібрано сума на покупку дев’яти апаратів ШВЛ. Також закупили експрес-тести для діагностики коронавируса і замовили 100 тис. Масок для літніх людей.

Бізнесмен Костянтин Жеваго, власник ФК “Ворскла” і гірничорудної компанії Ferrexpo, виділить кошти медустановам Полтавської області.

“У групі компаній Ferrexpo існує домовленість про територіальний розподіл надання допомоги з акцентами на містах Полтава, Кременчук та Горішні Плавні. ФК “Ворскла” займеться потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні та закликає приєднатися всіх небайдужих громадян до підтримки цієї ініціативи”.

Власник мережі магазинів “Аврора” Лев Жиденко виділив 7,7 млн ​​грн на закупівлю медобладнання для лікарень Полтавської області. А члени Полтавської асоціації бізнесу профінансували закупівлю трьох апаратів ШВЛ на 1,5 млн грн.

Компанії “Ензим” і “Кормотех” куплять медикаменти і обладнання для лікарень Львова на суму 4 млн грн.

Екс-губернатор Одеської області Максим Степанов придбав і передав для Одеської інфекційної лікарні апарат штучної вентиляції легенів.

Харківський бізнесмен Юрій Сапронов вирішив допомогти самотнім літнім людям старше 70 років, які живуть в селищі П’ятихатки (Київський район Харкова).

“Слуга народу”, заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов купив для обласної лікарні Чернівців апарат ШВЛ.

Moneyveо заявила, що виділила 3 ​​млн грн на закупівлю медичного обладнання для лікарень в регіонах.

#Букви роблять знижку на рекламу на сайті для бізнеса, який допомогає українцям залишатися вдома.

Список оновлюється …