Ізраїльський доктор-інфекціоніст розповів, хто знаходиться в групі ризику під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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“Це не тільки літні, молодим не слід бути легковажними. Сьогодні нам привезли пацієнта в дуже важкому стані, якому тільки 20 років”, – говорить медик.

За словами ізраїльського фахівця, в групі ризику під час пандемії коронавируса в першу чергу знаходяться люди з цукровим діабетом, гіпертонією, хронічними захворюваннями легень, серця та онкозахворюваннями.

“Часто запитують про людей з ослабленим імунітетом, чи стосується це ВІЛ. Немає такої інформації, що ВІЛ-інфікована людина знаходиться в більшій небезпеці”, – додав він.