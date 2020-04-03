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“Це не тільки літні, молодим не слід бути легковажними. Сьогодні нам привезли пацієнта в дуже важкому стані, якому тільки 20 років”, – говорить медик.
За словами ізраїльського фахівця, в групі ризику під час пандемії коронавируса в першу чергу знаходяться люди з цукровим діабетом, гіпертонією, хронічними захворюваннями легень, серця та онкозахворюваннями.
“Часто запитують про людей з ослабленим імунітетом, чи стосується це ВІЛ. Немає такої інформації, що ВІЛ-інфікована людина знаходиться в більшій небезпеці”, – додав він.
- В Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.