Про це розповідають #Букви.

Південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, творець “Паразитів”, став кращим режисером. А його фільм отримав “Оскара” ще й в таких номінаціях: “Кращий іноземний фільм” і “Кращий оригінальний сценарій”.

BREAKING: “Parasite” becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyP — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Військова драма “1917” Сема Мендеса отримала три статуетки: за кращу операторську роботу, кращий звук і кращі спецефекти.

Драма “Форд проти Феррарі” заробила два “Оскара” – за “Кращий монтаж” і “Кращий звуковий монтаж”.

Фільм “Джокер” номінувався в 11 категоріях, але отримав лише дві статуетки: Хоакін Фенікс став кращим актором, а Хільдур Гуднадоттір отримала нагороду в категорії “Кращий композитор”.

Actor Joaquin Phoenix gives emotional Best Actor acceptance speech for his performance in “Joker.”#Oscarshttps://t.co/cm6hY14ce0 pic.twitter.com/AwOdzDvYXK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Статуетку за “Головну жіночу роль” отримала актриса Рене Зельвегер (“Джуді”), а “Кращою актрисою другого плану” стала Лора Дерн за роль адвоката у фільмі “Шлюбна історія”. Скарлетт Йоханссон також номінувався в цих двох цих категоріях, але за підсумком залишилася без нагороди.

Свій перший акторський “Оскар” отримав Бред Пітт – “Краща чоловіча роль другого плану” роль дублера Кріффі Бута у фільмі “Одного разу в Голлівуді” Квентіна Тарантіно.

Кращий адаптований сценарій: “Кролик Джоджо”

Краща анімація: “Історія іграшок 4”

Кращий документальний фільм: “Американська фабрика”, спродюсована Бараком і Мішель Обамою для Netflix.

Краща робота художника-постановника: “Одного разу в Голлівуді”.

Кращий грим і зачіски: “Бомба”.

Кращі костюми: “Маленькі жінки”.

Краща пісня: “I’m Gonna Love Me Again” з фільму “Рокетмен”

Кращий ігровий короткий метр: “The Neighbor’s Window”

Кращий анімаційний короткий метр: “Hair Love”

Кращий документальний короткий метр: “Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”