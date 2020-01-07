Хто така блогерка Мітрошина, якій заборонили в’їзд в Україну

Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, під час приїзду якої в Києві вчора поліція затримала активістів, заборонять в'їзд в Україну.

#Букви розповідають, хто така Мітрошина і суть вчорашнього конфлікту.

Біографія

Мітрошина народилася 27 червня 1994 року в місті Петрозаводську (Карелія). Однак незабаром її родина переїхала в Москву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 31 Май 2018 в 8:02 PDT

Після школи вона вступила до Московського державного університету, де до 2015 року навчалася на журналіста. А в 2017 році Мітрошина закінчила факультет зв’язку, медіа та дизайну Вищої школи економіки. Її журналістська кар’єра почалася в місцевій газеті в 2010 році. З 2014 року вона публікує огляди останніх гаджетів на Mail.Ru, 4PDA.ru та інших російських сайтах. Вона також з 2014 по 2017 рік працювала на радіо “Москва ФМ”.

Мітрошина-блогер

Як Instagram-блогер Мітрошина “народилася” в 2016 році, набравши 300 000 підписників в кінці 2017 року і 800 000 на кінці 2018 року. На даний момент на її аккаунт підписані понад 2 млн користувачів.

Сама себе Мітрошина позиціонує як “розумний блогер”, оскільки вона читає лекції по засобам масової інформації, принципам ведення блогів і фітнесу. Крім того, в 2019 році була опублікована її книга “Просування особистих блогів в Instagram: покрокове керівництво”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 15 Ноя 2018 в 11:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 5 Ноя 2018 в 9:15 PST

Мітрошина в трусах на Червоній площі

У березні 2019 року “розумний блогер” станцювала в купальниці на Червоній площі Москви. Як вона сама розповіла, це був баттл з блогерами з Білорусі.

Чому Мітрошиній заборонять в’їзд в Україну

Вчора в Києві правоохоронці жорстко затримали активіста організації “Відсіч” Леоніда Овчаренко за питання Мітрошиній про те, “чий Крим”.

Справа в тому, що вона в 2017 році розмістила в соцмережах фото своєї поїздки до тимчасово анексованого Криму. (На даний момент вони вже видалені).

Після “незручного” питання, правоохоронці, яких викликав сам же Овчаренко, затримали активіста.

А Мітрошина назвала активістів провокаторами.

Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у Мітрошиної не було заборони на в’їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, тому під час перевірки не було встановлено, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим.

Однак після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону у в’їзді блогерці Мітрошиній надалі.