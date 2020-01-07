Хто така блогерка Мітрошина, якій заборонили в’їзд в Україну

#Букви розповідають, хто така Мітрошина і суть вчорашнього конфлікту.
Біографія
Мітрошина народилася 27 червня 1994 року в місті Петрозаводську (Карелія). Однак незабаром її родина переїхала в Москву.
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Після школи вона вступила до Московського державного університету, де до 2015 року навчалася на журналіста. А в 2017 році Мітрошина закінчила факультет зв’язку, медіа та дизайну Вищої школи економіки. Її журналістська кар’єра почалася в місцевій газеті в 2010 році. З 2014 року вона публікує огляди останніх гаджетів на Mail.Ru, 4PDA.ru та інших російських сайтах. Вона також з 2014 по 2017 рік працювала на радіо “Москва ФМ”.
Мітрошина-блогер
Як Instagram-блогер Мітрошина “народилася” в 2016 році, набравши 300 000 підписників в кінці 2017 року і 800 000 на кінці 2018 року. На даний момент на її аккаунт підписані понад 2 млн користувачів.
Сама себе Мітрошина позиціонує як “розумний блогер”, оскільки вона читає лекції по засобам масової інформації, принципам ведення блогів і фітнесу. Крім того, в 2019 році була опублікована її книга “Просування особистих блогів в Instagram: покрокове керівництво”.
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Мітрошина в трусах на Червоній площі
У березні 2019 року “розумний блогер” станцювала в купальниці на Червоній площі Москви. Як вона сама розповіла, це був баттл з блогерами з Білорусі.
Чому Мітрошиній заборонять в’їзд в Україну
Вчора в Києві правоохоронці жорстко затримали активіста організації “Відсіч” Леоніда Овчаренко за питання Мітрошиній про те, “чий Крим”.
Справа в тому, що вона в 2017 році розмістила в соцмережах фото своєї поїздки до тимчасово анексованого Криму. (На даний момент вони вже видалені).
Після “незручного” питання, правоохоронці, яких викликав сам же Овчаренко, затримали активіста.
А Мітрошина назвала активістів провокаторами.
Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у Мітрошиної не було заборони на в’їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, тому під час перевірки не було встановлено, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим.
Однак після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону у в’їзді блогерці Мітрошиній надалі.
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Здесь очень умный и грамотно составленный текст про феминизм. Начинаю я с примера из жизни, чтобы вовлечь вас эмоционально. После этого перехожу к самой проблеме, задаю пару риторических вопросов, даю собственную оценку ситуации и пишу выводы. В конце какая-то очень ёмкая и хлёсткая фраза, чтобы закончить текст ярко и создать ощущение, что он очень сильный. В комментариях вы пишете мне, что я открыла вам глаза и что вы раньше о таком не задумывались. Кто-то говорит: «обязательно было ТАКУЮ тему под ТАКОЙ фоткой поднимать??», и его лайкают. Процентов 20 пишут, что я раздула проблему на пустом месте и вообще я больная феминистка. Все спорят со всеми. Пара человек обвиняет в хайпе. Кто-то ущемился моей жопой. Кто-то демонстративно отписывается. Конец.
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Должен ли мужчина платить за девушку в кафе и ресторанах? Нет, не должен. ⠀ Сейчас начнется «если не платит — то не мужик», «зачем такой вообще нужен», да? ⠀ Я много размышляла об этом. И, знаете, я понимаю, откуда взялось это убеждение. Это — дань традиционному институту семьи, в котором женщина «обменивает» свою возможность рожать и обеспечивать быт на содержание со стороны мужчины. Тогда логично, да. Если мужчина не может выполнить свою часть обязанностей — то зачем такой нужен? ⠀ Сейчас все изменилось, но не совсем. Женщин по-прежнему дискриминируют в профессиональной сфере. Не в той мере, как раньше, когда вообще учиться и официально работать нельзя было, но все равно — устроиться сложнее, платят меньше (ссылки в комментариях). ⠀ Опять-таки, женщинам сейчас предписывается тратить на свою внешность больше денег, чем мужчинам. Еще чаще всего при разводе дети остаются с женщиной, а траты на детей — это прилично больше средних российских алиментов. Не говоря о том, что матери-одиночки «расплачиваются» возможностью перерабатывать, летать в командировки и в целом строить карьеру так же, как более свободные отцы. ⠀ То есть женский заработок меньше, а траты — больше. Вполне целесообразно искать мужчину, который будет помогать деньгами. ⠀ Но я все равно не могу понять. Почему многие люди преподносят это как закон? ⠀ Почему один взрослый дееспособный человек ДОЛЖЕН платить за другого взрослого дееспособного человека? Вот именно «должен»? Почему если мужчина не заплатил — то он не мужчина сразу? А если я отказалась принять от мужчины оплату своего счета — я сразу больная какая-то? ⠀ Мне приятно, когда за меня платят. Это выражение заботы. Я сама люблю платить за друзей и подруг. Мне приятно заплатить за Костю (хотя он ОЧЕНЬ против этого, так что я не кидаюсь платить за все, что вижу). ⠀ Но…делать это строгим правилом? Если мужчина, то плати, иначе плохой. Если женщина, то принимай оплату, иначе плохая. ⠀ Причины у этой традиции есть, но люди почему-то воспринимают ее слишком жестко, выдавая свой личный выбор за всеобщую обязанность. ⠀ #сашинфеминизм
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Каков мой идеал женской красоты? ⠀ А его нет. ⠀ Однажды я задала себе вопрос: «почему я считаю красивым именно это». И… ответ нашелся. В фильмах, которые я смотрела и в журналах, которые я читала. В фотографиях тощих моделей, в рекламе средств для похудения, в перечнях диет в социальных сетях. ⠀ Стандарты красоты и предпочтения мы придумываем не сами. Мы получаем их от окружающих людей и из массовой культуры — соцсетей, фильмов, журналов, рекламы, клипов, программ на ТВ. На что нам указывают, как на красивое — то мы таковым и считаем. ⠀ Сейчас в европейской культуре считается красивой худоба и очень некрасивой полнота. ⠀ У кого сейчас палец поднимается, чтобы написать в комментариях «это по природе, а как же здоровье, мне никто не навязывал» — пролистайте серию. Там — реклама средства для набора веса, опубликованная в американской газете в конце 40-х. В тексте говорится о том, что худоба это нездоровье, что худые девушки не нравятся мужчинам, что «если ты ненавидишь свое худое тело — это средство для тебя». ⠀ Те же самые аргументы, что в нашей культуре сейчас приводят люди против полноты. ⠀ Стандарты красоты — социальный конструкт. Они задаются маркетологами, издателями СМИ, медийными личностями, блогерами. Их легко подхватывают в одну эпоху — и так же легко избавляются в другую. ⠀ Осознав это, я стала относиться к внешности гораздо проще. ⠀ Сейчас я смотрю на фото худой девушки и вижу красоту. Я смотрю на фото полной девушки и тоже вижу красоту. Тело — это просто способ жить, дышать, что-то делать. Я пришла к такому восприятию не сразу и до сих пор не на 100%, но как же легче стало жить! ⠀ Я больше не вижу в своем теле врага, который не хочет меняться так, как я ему говорю — не становится модно-рельефным, не набирает мышцы с нужной мне скоростью. Я вижу в нем друга, благодаря которому я могу сделать кучу крутых вещей: пробежаться за автобусом, съесть вкусную пасту, обниматься с приятными мне людьми, чувствовать щекотку и сексуальное возбуждение, замерзнуть и согреться, ощутить морской ветер на лице. ⠀ Это просто тело. У меня не будет другого. И оно мне дано не чтобы его ненавидеть за несоответствие чему-то придуманному. ⠀
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У каждого человека — свои жизненные приоритеты. Есть то, что для него ГЛАВНОЕ. Есть второстепенное. Чтобы жить свободно и счастливо — это мое мнение — надо быть честным с собой и выстраивать систему приоритетов так, чтобы она устраивала ВАС. Не маму, не папу, не коллег, а вас. ⠀ Мой основной принцип — ЖИТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ И ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ. ⠀ Мои приоритеты: 0️⃣ (ставлю под нулевым номером как главный приоритет) вести блог: делать фото, писать посты, снимать сториз; 1️⃣ближайшие месяцы — с максимальным вовлечениям учиться в FPA, чтобы стать грамотным тренером; 2️⃣постоянно: здоровье и активность — регулярные занятия спортом, сон, качественная еда; 3️⃣проводить время с близкими: родители, Костя, друзья. ⠀ Если что-то мешает моим приоритетам — я стараюсь от этого избавиться. Летом у меня резко возросло количество запросов на рекламу и предложений посотрудничать, и в какой-то момент я поняла, что вместо того, чтобы делать контент для блога (мой основной приоритет) я занимаюсь перепиской с рекламодателями, что тратит приличное количество времени и сил. Я наняла менеджера и перестала разрываться между ответами на письма и ведением профиля. Также мы с Сашей Кетовой с той же целью — разгрузить себя — наняли администратора для Инсталогии. ⠀ И сейчас я вижу: спрос на таких людей ОЧЕНЬ растёт! На рынке соцсетей нужны администраторы магазинов и онлайн-курсов; люди, которые ведут страницы клиентов в Инстаграм; помощники блогеров и так далее. Эти профессии неплохо оплачивается, а работать можно отовсюду, где есть Интернет. ⠀ Если вы тоже хотите работать в этой сфере, рекомендую ознакомиться с блогом @v_moldovanova. Она пишет подробно о разной работе в Интернете: как найти, с чего начать и так далее. ⠀ У Вали, кстати, есть авторский курс по обучению онлайн-ассистентов «Леди фриланс». У курса отличная репутация и больше 2000 выпускниц; в его рамках предусмотрены стажировки; в конце даётся сертификат. До 26 декабря на него скидка. ⠀ Так что если вам надоело ездить в метро на работу — идите к @v_moldovanova. Жизнь поменяется. Правда. Говорю, как человек, который ушёл с «обычной» работы в Инстаграм и счастлив.
- Нагадаємо, у Києві був жорстко затриманий поліцією активіст організації “Відсіч” Леонід Овчаренко за запитання російському блогеру про те, “чий Крим”.