Нардеп від "Слуги народу", колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубінський в черговий раз оскандалився, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія. Це не перший і, ймовірно, не останній скандал з його участю.

#Букви згадують скандали за участю нардепа.

Хто такий Олександр Дубінський?

Біографія та кар’єра

Олександру Дубінському 38 років. Він киянин, закінчив технікум, Інститут харчових технологій за спеціальністю “Бухгалтерія і аудит” та КПІ за спеціальністю “Інженер-електрик”.

З 18 років Дубінський працював продавцем мобільних телефонів на Караваєвих дачах. У 23 роки вже мав магазини і власні приміщення, які здавав в оренду. Тоді ж почав працювати в газеті “Економічні звістки”. З 2009 року він вів блог на сайті видання “Українська правда”. Останній блог був опублікований в середині 2015 року.

Варто зазначити, що редакція “Української правди” вважає статті Дубінського необ’єктивними.

“Обережно! Редакція підозрює, що цей автор виконує своїми публікаціями певні завдання “.

Протягом року Олександр Дубінський працював головним редактором KyivWeekly. Після звільнення пішов на “1+1”. У 2010 році став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань “1+1”. У 2014 році — ведучим програми “Гроші”. З 2012 року на каналі “1+1” почала виходити програма “Українські сенсації” під його керівництвом.

У квітні 2017 року Дубінський запустив персональний сайт Dubinsky.Pro, а ще став вести відеоблог на YouTube.

Дубінський одружений на піар-менеджерці Лесі Цибко. Дітей у них немає.

Політична діяльність

На позачергових виборах до Парламенту Дубінський балотувався у 94 окрузі від партії “Слуга народу”. Це округ у Київській області, в який входять міста Васильків, Обухів і їх райони. Основним суперником Дубінського на окрузі був Ігор Кононенко, нардеп 8-го скликання від фракції партії “Блок Петра Порошенка”.

На виборах були зареєстровані ще два кандидата з співзвучним прізвищем — Вадим і Максим Дубінський.

Скандали

Статки Дубінського. Розслідування Бігуса

Олександр Дубінський не захотів оприлюднити свою декларацію, як тільки став нардепом. У зв’язку з цим журналіст Дениса Бігус в листопаді опублікував розслідування про майно нардепа, “щоб той нічого не забув”, заповнюючи декларацію у 2020 році.

У розслідуванні повідомлялося, що Дубінський і його сім’я володіють 24 квартирами, 70 сотками землі, двома будинками та 17 автомобілями. За інформацією журналіста, за останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Загальна вартість майна його родини була оцінена в 2,5 мільйона доларів.

Після публікації розслідування Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказусі”. Також депутат пояснював свої статки “талантом” телеведучого. Водночас відомо, що редактору відомого американського телеканалу CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня стану родини Дубінського.

Статки Дубінського. Подарунки від мами

В кінці грудня 2019 року нардеп подав електронну податкову декларацію. Журналісти “Слідство.Інфо” проаналізували її і з’ясували, що автопарк нардепа поповнився 4 чотирма елітними машинами.

Зокрема, Дубінський перед Новим роком отримав в подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю на понад 2,5 млн грн. Йдеться про автомобілі Mercedes-Benz G55, який коштує понад 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн та Mercedes-Benz E 55 AMG майже за 350 тисяч грн.

Крім того, 2 січня 2020 року народний депутат купив Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.

А чи був дефолт?

У березні народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський опублікував в соціальних мережах пост про те, що Україна вже в травні може очікувати дефолт.

“Представники МВФ в неофіційній комунікації повідомили прем’єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні вірогідний дефолт”, — йшлося в публікації.

Незабаром пост був видалений, коментарів від нардепа не було.

Дубінський виступив за скасування амністію учасникам Майдану

У червні Олександр Дубінський, двоє виключених з фракції “Слуги народу” нардепи Антон Поляков і Анна Скороход з депутати від “Опозиційної платформи — За життя” звернулися до Конституційного суду України з метою визнання неконституційним закону “Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій , які мали місце під час проведення мирних зібрань … “.

Цим законом всіх затриманих активістів Майдану позбавили як кримінальної, так і адміністративної відповідальності. Закон було прийнято 21 лютого 2014 року.

Дубінський і Лещенко

Нардеп неодноразово вступав в конфлікт з екснардепом, членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергієм Лещенком. Наприклад, на початку червня Лещенко заявив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання Дубінського про отримання румунського громадянства. Пізніше Лещенко повідомив, що опублікована ним інформація була неточною, і остаточне рішення щодо Дубінського буде прийнято не раніше, ніж в серпні — за майже два роки після ймовірної подачі нардепом заявки.

За кілька годин після публікації Лещенко Дубінський відреагував постом в своєму Telegram-каналі, назвавши екснардепа “тупим довбо***ом”.

“Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство. За дві години повідомив, що ще не видали, але обов’язково видадуть за два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час. Сергій, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не треба. Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви — тупий долб***б. Румунською — nenorocit de dolby “, — написав він.

Півтора тижні тому Лещенко висміяли в Мережі через з’явився в його відеоблозі предмета у вигляді кулака. Користувачі соцмереж масово жартували про схожість цього предмета з секс-іграшками, сам Лещенко пояснив, що це — ваза, створена за мотивами пам’ятника-символу фемінізму. У поширенні жартів Лещенко звинуватив Дубінського і блогера Шарія.

Дубінський і мер Дніпра

У серпні минулого року Дубінський написав пост, в якому натякнув на те, що мер Борис Філатов привласнив бюджетні кошти при проведенні ремонту Нового моста в Дніпрі.

У відповідь Філатов назвав Дубінського дупою.

“Д*па, ти п*зди, п*зди. Я почекаю. Якщо ти об*ос, відпустив бороду, то це не означає, що став чоловіком і людиною. У мене пам’ять добра… “, — написав мер Дніпра.

У квітні поточного року Дубінський викрив Філатова в тому, що він видалив свій скандальний допис. Своєю чергою Філатов пригрозив нардепу фізичною розправою.

“Я просто *бало тобі розіб’ю. Готуйся. І беніна охорона не допоможе, ху*сос”, — відповів Філатов.

За кілька днів після цієї словесної перепалки в соцмережах Філатов заявив, що Дубінський подав на нього заяву в ГБР, назвавши його “дупа Бєні, яка говорить”.

Конфлікти між Дубінським і Філатовим продовжують спалахувати час від часу. Напередодні Дубінський написав черговий їдкий допис про міського голову Дніпра:

“Філатов, що сміється над Арахамію і Корнієнком в своєму фейсбуці забув додати, що позавчора вранці дзвонив Арахамії, і ніжно вилизав йому жопу переконуючи, що він не намагається організувати ніяких масових заходів в Дніпрі. Всі наші мажоритарники це спостерігали, можуть підтвердити. Боря він такий, незламний, як флюгер”.

Вбрання Дубінського

Дубінський нерідко опинявся в центрі уваги ЗМІ через своїх яскравих нарядів. У квітні він прийшов на позачергове засідання Верховної Ради в жилеті від італійського бренду Moncler S.p.A. вартістю 1285 доларів.

У травні нардеп прийшов до парламенту в костюмі на кілька розмірів більше, ніж потрібно. У Мережі масово жартували про те, що нардеп не ночував удома, а костюм, ймовірно, належить його колезі по фракції Юрію Корявченкову, відомому як “Юзик” з “Кварталу-95”.

Дубінський і Порошенко: “пустити газ”

29 січня 2019 року в Києві відбувся форум “Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом”. Під час заходу Петро Порошенко оголосив про намір брати участь у президентських виборах.

Дубінський, який в той час ще працював журналістом, написав в Facebook пост, в якому заявив, що на форумі потрібно було “пустити газ”.

“Але ж сьогоднішній форум Порошенко — був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися”, — написав Дубінський.

Незабаром він видалив публікацію.

Ірина Геращенко, на той момент — перший віце-спікерка Верховної Ради, розкритикувала Дубінського за його слова.

“В річницю визволення Освенцима, один журналіст, який не любить владу, пише пост, що мовляв, як шкода, що в приміщення Форуму, де всц ненависні йому особи зібралися в одному місці, не пустили газ… що такий шанс втрачено. Це тільки мені здається, що це за межею?”, — написала Геращенко.

Дубінський і Порошенко: “З днем народження п*дор”

У вересні 2019 п’ятий президент України святкував 54-й день народження. Дубінський вирішив привітати його, продемонструвавши своєрідне почуття гумору:

Примітно, що того дня він був одягнений в свою фірмову футболку з написом “Зашквар”.

Скандальні цитати Дубінського

“Слава Україні” — це нацизм”

Дубінський був твердо переконаний, що вітання “Слава Україні” — нацистське. Про це він заявляв неодноразово, зокрема, в своєму відеоблозі. Висловлювання Дубінського неодноразово тиражували пропагандистські ресурси країни-окупанта РФ і тимчасово окупованих територій України.

“Мама любить швидкість”

Приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включаючи Maserati, належать матері нардепа.

Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.

На відео з 10:20 хвилин

Пізніше нардеп надрукував і почав продавати футболки з таким твердженням на своєму сайті. У такій футболці нардеп з’являвся і на засіданні парламенту.

“Їб*мо в тупий собачий рот”

Репліка була придумана чиновником часів Януковича Андрієм Портновим. Саме так Портнов звертався до прокурорів в своїх повідомленнях з погрозами.

Тепер це — коронна фраза Дубінського, яку він неодноразово адресував вже колишньому голові Нацбанку України Якову Смолію.

Через цю репліку Смолій подавав на Дубінського до суду.

2 липня Дубінський опублікував Селфі зі студії ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, головною темою якого була відставка Якова Смолія. Нардеп прокоментував свою участь в програмі наступним чином:

“Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”, — написав Дубінський.

Незабаром після публікації пост був видалений.