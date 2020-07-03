#Букви згадують скандали за участю нардепа.
Хто такий Олександр Дубінський?
Біографія та кар’єра
Олександру Дубінському 38 років. Він киянин, закінчив технікум, Інститут харчових технологій за спеціальністю “Бухгалтерія і аудит” та КПІ за спеціальністю “Інженер-електрик”.
З 18 років Дубінський працював продавцем мобільних телефонів на Караваєвих дачах. У 23 роки вже мав магазини і власні приміщення, які здавав в оренду. Тоді ж почав працювати в газеті “Економічні звістки”. З 2009 року він вів блог на сайті видання “Українська правда”. Останній блог був опублікований в середині 2015 року.
Варто зазначити, що редакція “Української правди” вважає статті Дубінського необ’єктивними.
“Обережно! Редакція підозрює, що цей автор виконує своїми публікаціями певні завдання “.
Протягом року Олександр Дубінський працював головним редактором KyivWeekly. Після звільнення пішов на “1+1”. У 2010 році став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань “1+1”. У 2014 році — ведучим програми “Гроші”. З 2012 року на каналі “1+1” почала виходити програма “Українські сенсації” під його керівництвом.
У квітні 2017 року Дубінський запустив персональний сайт Dubinsky.Pro, а ще став вести відеоблог на YouTube.
Дубінський одружений на піар-менеджерці Лесі Цибко. Дітей у них немає.
Політична діяльність
На позачергових виборах до Парламенту Дубінський балотувався у 94 окрузі від партії “Слуга народу”. Це округ у Київській області, в який входять міста Васильків, Обухів і їх райони. Основним суперником Дубінського на окрузі був Ігор Кононенко, нардеп 8-го скликання від фракції партії “Блок Петра Порошенка”.
На виборах були зареєстровані ще два кандидата з співзвучним прізвищем — Вадим і Максим Дубінський.
Скандали
Статки Дубінського. Розслідування Бігуса
Олександр Дубінський не захотів оприлюднити свою декларацію, як тільки став нардепом. У зв’язку з цим журналіст Дениса Бігус в листопаді опублікував розслідування про майно нардепа, “щоб той нічого не забув”, заповнюючи декларацію у 2020 році.
У розслідуванні повідомлялося, що Дубінський і його сім’я володіють 24 квартирами, 70 сотками землі, двома будинками та 17 автомобілями. За інформацією журналіста, за останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Загальна вартість майна його родини була оцінена в 2,5 мільйона доларів.
Після публікації розслідування Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказусі”. Також депутат пояснював свої статки “талантом” телеведучого. Водночас відомо, що редактору відомого американського телеканалу CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня стану родини Дубінського.
Статки Дубінського. Подарунки від мами
В кінці грудня 2019 року нардеп подав електронну податкову декларацію. Журналісти “Слідство.Інфо” проаналізували її і з’ясували, що автопарк нардепа поповнився 4 чотирма елітними машинами.
Зокрема, Дубінський перед Новим роком отримав в подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю на понад 2,5 млн грн. Йдеться про автомобілі Mercedes-Benz G55, який коштує понад 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн та Mercedes-Benz E 55 AMG майже за 350 тисяч грн.
Крім того, 2 січня 2020 року народний депутат купив Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.
Дубінський і Шабунін
У жовтні 2019 року в прямому ефірі на телеканалі “1+1” Дубінський посварився з Віталієм Шабуніним, головою громадської організації “Центр протидії корупції” (ЦПК).
Шабунін заявив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови якого є Дубінський, відмовився підтримати законопроєкт № 2047-д, який стосується скасування корупційної схеми під час оформлення угод з нерухомістю. На думку голови ЦПК, цей прецедент не єдиний та демонструє, що “слуга народу” захищає свої інтереси.
Шабунін згадав ситуацію, пов’язану з ініційованим президентом Володимиром Зеленським законопроєктом № 1009, який спочатку повинен був дозволяти правоохоронцям проводити обшуки у нардепів без згоди Ради, однак у фінальній версії, прийнятої ВРУ, немає таких норм. За словами глави ЦПК, Дубінський має до ситуації, що склалася безпосереднє відношення.
Своєю чергою Дубінський звинуватив Шабуніна в лобіюванні інтересів оцінювачів.
У січні 2020 року, між Дубінським і Шабунін розгорівся новий конфлікт.
Почався він з поста Віталія Шабуніна в Facebook, в якому він заявив, що Олександр Дубінський присвятив йому “майже цілу передачу” на телеканалі “1+1” на замовлення олігарха Ігоря Коломойського.
При цьому про яку передачу “майже цілу передачу” йдеться Шабунін не пояснив та назву передачі згадати не зміг. У відповідь на питання про це голова ЦПК тільки надав посилання на випуск передачі Дубінського “Дубінізми”, в якій він згадується лише одного разу як соратник директора НАБУ Артема Ситника.
Реакції від Дубінського в соціальних мережах на цю заяву не було. Однак він згадував у своєму Telegram-каналі Шабуніна в той день двічі — як “розкрадача грантів” і “розкрадача коштів на реформу прокуратури”.
За 3 дні Шабунін оголосив про запуск проєкту ЦПК “Серпом по молоту”, в рамках якого ЦПК збирає інформацію про “зашкварах” народних депутатів і поширює її в соцмережах. Одними з перших Шабунін запропонував “покарати” нардепів від “Слуги народу” Олександра Дубінського і Максима Бужанського.
13 січня, ЦПК оголосив про початок збору коштів на кампанію проти Дубінського. Вже через кілька годин необхідна сума коштів була зібрана.
Шоу з поліграфом
23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала провадження за фактом можливого отримання хабарів нардепами. На тлі скандалу нардеп Олександр Дубінський запропонував голові фракції партії “Слуга народу” Давиду Арахамії спільно пройти “публічний поліграф”.
Під час тесту Давид Арахамія підтвердив на поліграфі, що обгрунтовано підозрює однопартійців у хабарництві.
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Голова САП Назар Холодницький повідомив, що підсумки тестування не можуть бути використані як докази в справі. Дубінський заявив про свою готовність пройти допит в НАБУ, а також сказав, що проходження ним поліграфу знаходилося “в площині шоу”.
Бунт Дубінського проти фракції
Раніше джерело LIGA.net в керівництві “СН” повідомив, що є думки вигнати Дубінського. “Але якщо ми виключимо його, вийдуть ще п’ятеро. При цьому мандат вони не втратять. Ми не хочемо показувати приклад іншим мажоритарникам”, — заявив виданню один з керівників фракції.
Дубінський відповів: “Скажу прямо. Кишка тонка виключити мене або когось іншого. У моєму випадку для цього немає ніяких підстав, ні понятійних, ні вигаданих. На злодіях і шапка горить. Ісключателі хр*нові. Як тільки я захотів пройти детектор брехні — все у кущі поховалися”.
Оподаткування обмінних операцій
Олександр Дубінський запропонував законопроєкт про оподаткування обмінних операцій з валютою, але тут таки піддався критиці.
За словами Дубінського, при введенні чека з кожної касової операції (законопроєкт № 1053-1) + жорстких санкцій за його невидачу (№1073-1) потрібно створювати стимули для обміну валют в безготівковій формі.
При цьому він закликав боротися з тіньовими обмінами і переводити готівковий валютний обмін “в білу”, щоб валюта потрапляла в банки.
Але через масову критики Дубінський відкликав свій законопроєкт.
Арахамія про Дубінського
Олександр Дубінський написав в Facebook, що партія “Слуга народу” в ідеалі має називатися “Слуга МВФ”. Так Дубінський висловився про співпрацю України з МВФ.
На це Арахамія порадив нардепу продати “свій великий автопарк і дати державі позику замість МВФ, і все буде нормально”.
Сексистський скандал
У серпні новообраний нардеп вибирав собі помічницю. Однак критерій вибору у нього був вельми незвичайний. “Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати”, — повідомив Дубінський. Користувачі соцмережі неоднозначно поставилися до такого “відбору”. Одні вказали на сексизм і дискримінацію, а інші задалися питанням, чому ж будуть займатися такі помічниці.
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун прокоментувала сексистські висловлювання Дубінського, але нардеп вирішив їй відповісти в своїй же манері.
У грудні Центр з прав людини Zmina включив Дубінського в список номінантів антипремії за сексизм.
“Хороша була жінка”
Напередодні заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний подав у відставку. Дубінський, коментуючи новину про це, вирішив пожартувати над Стадного через його проколоті вуха. На думку нардепа, сережки у вухах — атрибут виключно жіночий.
“Шкода, гарна була жінка”, — написав він.
Дубінський посварився з головою “Укроборонпрому”
На сайті Дубінського з’явилася інформація про те, що новий гендиректор “Укроборонпрому” Айварас Абромавічус виявився бізнес-партнером друзів президента Росії Володимира Путіна. Після цього Дубінському написав сам Абромавічус, і “слуга народу” зробив цю переписку надбанням громадськості.
Дубінський назвав “опудалом” політолога Миколи Давидюка
Таким чином він відреагував на коментар Давидюка з приводу образи журналістки ще одним представником “Слуги народу” Максимом Бужанським.
“Тут чергове опудало, яке вирішило, що воно політолог, – для чогось приписав моє ім’я до скандалу з ТВ (“тупою вівцею “- так Бужанський назвав журналістку — ред.) і журналом “НВ”. Зокрема, опудало заявило, що “Максим Бужанський і Олександр Дубінський — це публічні історії”… Прізвище опудала — Давидюк…”, — написав Дубінський.
“Україна не викликає поваги в Ізраїлі”
Саме так Олександр Дубінський прокоментував інцидент, коли дружина прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара не захотіла з’їсти шматочок короваю, з яким подружжя вітали біля трапа літака.
“Історія про дружину Нетаньяху і кинуту на землю кірку хліба — це історія про повагу. Україна не викликає поваги в Ізраїлі. Тому що українська влада протягом 5 років займалися героїзацією людей, які були причетні до злочинів нацизму. Хто ж буде — фігурально висловлюючись — з таких рук їсть хліб?”, — написав він.
Рожкова викрила Дубінського в поширенні фейків
20 січня, нардеп від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський опублікував в Facebook пост, в якому повідомив, що перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова знаходиться у Відні. Метою її візиту Дубінський назвав зустріч з двома українського олігархами — Дмитром Фірташем і Валерієм Хорошковським.
Сама Рожкова підтвердила факт поїздки до Відня, проте запевнила, що Фірташа та Хорошковського “не бачила”.
“Коротко про моїх вихідні: економом до Відня літала, кава по-віденськи з захером пила, в “Альбертіні”(художній музей у Відні — ред.) була, Моцарта слухала. Фірташа з Хорошковським не бачила”, — написала вона.
Дубінський назвав іноземного журналіста “бродячою твариною”
У березні кореспондент Крістофер Міллер зафіксував зустріч прем’єр-міністра Олексія Гончарука з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком в ресторані в Києві.
Дубінський, коментуючи це, назвав журналіста “бродячою твариною”.
“Бродячих тварин, яка зробила в ресторані Сутра фото Єрмака і Гончарука, повідомило в твіттері, що чуло слово “Коломойський”. У своєму профілі бродяча тварина пише, що співпрацює з одіозним і пустопорожнім Радіо Свобода. Що повністю пояснює твіт”, — написав народний депутат.
Своєю чергою Міллер розповів про цей інцидент в соцмережах. Дубінський відреагував на це їдким постом, в якому пожартував над невдоволенням Міллера і назвав його журналістом “помийного” видання.
“Журналіст помийного “Радіо Свобода” Крістофер Міллер, який підслуховував вчора розмову [голови Офісу Президента Андрія] Єрмака і [Прем’єр-міністра Олексія] Гончарука, образився на мене, і запросив офіційний коментар партії щодо терміна “бродяча тварина”. Поспішаю повідомити пану Міллеру, що людина — це теж вид тварини — лат. Homo sapiens (людина розумна). Що ж стосується “бродячого”, — то мається на увазі, що бродити та підслуховувати чужі розмови недобре. Особливо, якщо потім сам придумуєш їхній зміст”, — написав Дубінский.
А чи був дефолт?
У березні народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський опублікував в соціальних мережах пост про те, що Україна вже в травні може очікувати дефолт.
“Представники МВФ в неофіційній комунікації повідомили прем’єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні вірогідний дефолт”, — йшлося в публікації.
Незабаром пост був видалений, коментарів від нардепа не було.
Дубінський виступив за скасування амністію учасникам Майдану
У червні Олександр Дубінський, двоє виключених з фракції “Слуги народу” нардепи Антон Поляков і Анна Скороход з депутати від “Опозиційної платформи — За життя” звернулися до Конституційного суду України з метою визнання неконституційним закону “Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій , які мали місце під час проведення мирних зібрань … “.
Цим законом всіх затриманих активістів Майдану позбавили як кримінальної, так і адміністративної відповідальності. Закон було прийнято 21 лютого 2014 року.
Дубінський і Лещенко
Нардеп неодноразово вступав в конфлікт з екснардепом, членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергієм Лещенком. Наприклад, на початку червня Лещенко заявив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання Дубінського про отримання румунського громадянства. Пізніше Лещенко повідомив, що опублікована ним інформація була неточною, і остаточне рішення щодо Дубінського буде прийнято не раніше, ніж в серпні — за майже два роки після ймовірної подачі нардепом заявки.
За кілька годин після публікації Лещенко Дубінський відреагував постом в своєму Telegram-каналі, назвавши екснардепа “тупим довбо***ом”.
“Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство. За дві години повідомив, що ще не видали, але обов’язково видадуть за два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час. Сергій, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не треба. Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви — тупий долб***б. Румунською — nenorocit de dolby “, — написав він.
Півтора тижні тому Лещенко висміяли в Мережі через з’явився в його відеоблозі предмета у вигляді кулака. Користувачі соцмереж масово жартували про схожість цього предмета з секс-іграшками, сам Лещенко пояснив, що це — ваза, створена за мотивами пам’ятника-символу фемінізму. У поширенні жартів Лещенко звинуватив Дубінського і блогера Шарія.
Дубінський і мер Дніпра
У серпні минулого року Дубінський написав пост, в якому натякнув на те, що мер Борис Філатов привласнив бюджетні кошти при проведенні ремонту Нового моста в Дніпрі.
У відповідь Філатов назвав Дубінського дупою.
“Д*па, ти п*зди, п*зди. Я почекаю. Якщо ти об*ос, відпустив бороду, то це не означає, що став чоловіком і людиною. У мене пам’ять добра… “, — написав мер Дніпра.
У квітні поточного року Дубінський викрив Філатова в тому, що він видалив свій скандальний допис. Своєю чергою Філатов пригрозив нардепу фізичною розправою.
“Я просто *бало тобі розіб’ю. Готуйся. І беніна охорона не допоможе, ху*сос”, — відповів Філатов.
За кілька днів після цієї словесної перепалки в соцмережах Філатов заявив, що Дубінський подав на нього заяву в ГБР, назвавши його “дупа Бєні, яка говорить”.
Конфлікти між Дубінським і Філатовим продовжують спалахувати час від часу. Напередодні Дубінський написав черговий їдкий допис про міського голову Дніпра:
“Філатов, що сміється над Арахамію і Корнієнком в своєму фейсбуці забув додати, що позавчора вранці дзвонив Арахамії, і ніжно вилизав йому жопу переконуючи, що він не намагається організувати ніяких масових заходів в Дніпрі. Всі наші мажоритарники це спостерігали, можуть підтвердити. Боря він такий, незламний, як флюгер”.
Вбрання Дубінського
Дубінський нерідко опинявся в центрі уваги ЗМІ через своїх яскравих нарядів. У квітні він прийшов на позачергове засідання Верховної Ради в жилеті від італійського бренду Moncler S.p.A. вартістю 1285 доларів.
У травні нардеп прийшов до парламенту в костюмі на кілька розмірів більше, ніж потрібно. У Мережі масово жартували про те, що нардеп не ночував удома, а костюм, ймовірно, належить його колезі по фракції Юрію Корявченкову, відомому як “Юзик” з “Кварталу-95”.
Дубінський і Порошенко: “пустити газ”
29 січня 2019 року в Києві відбувся форум “Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом”. Під час заходу Петро Порошенко оголосив про намір брати участь у президентських виборах.
Дубінський, який в той час ще працював журналістом, написав в Facebook пост, в якому заявив, що на форумі потрібно було “пустити газ”.
“Але ж сьогоднішній форум Порошенко — був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися”, — написав Дубінський.
Незабаром він видалив публікацію.
Ірина Геращенко, на той момент — перший віце-спікерка Верховної Ради, розкритикувала Дубінського за його слова.
“В річницю визволення Освенцима, один журналіст, який не любить владу, пише пост, що мовляв, як шкода, що в приміщення Форуму, де всц ненависні йому особи зібралися в одному місці, не пустили газ… що такий шанс втрачено. Це тільки мені здається, що це за межею?”, — написала Геращенко.
Дубінський і Порошенко: “З днем народження п*дор”
У вересні 2019 п’ятий президент України святкував 54-й день народження. Дубінський вирішив привітати його, продемонструвавши своєрідне почуття гумору:
Примітно, що того дня він був одягнений в свою фірмову футболку з написом “Зашквар”.
Скандальні цитати Дубінського
“Слава Україні” — це нацизм”
Дубінський був твердо переконаний, що вітання “Слава Україні” — нацистське. Про це він заявляв неодноразово, зокрема, в своєму відеоблозі. Висловлювання Дубінського неодноразово тиражували пропагандистські ресурси країни-окупанта РФ і тимчасово окупованих територій України.
“Мама любить швидкість”
Приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включаючи Maserati, належать матері нардепа.
Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.
На відео з 10:20 хвилин
Пізніше нардеп надрукував і почав продавати футболки з таким твердженням на своєму сайті. У такій футболці нардеп з’являвся і на засіданні парламенту.
“Їб*мо в тупий собачий рот”
Репліка була придумана чиновником часів Януковича Андрієм Портновим. Саме так Портнов звертався до прокурорів в своїх повідомленнях з погрозами.
Тепер це — коронна фраза Дубінського, яку він неодноразово адресував вже колишньому голові Нацбанку України Якову Смолію.
Через цю репліку Смолій подавав на Дубінського до суду.
2 липня Дубінський опублікував Селфі зі студії ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, головною темою якого була відставка Якова Смолія. Нардеп прокоментував свою участь в програмі наступним чином:
“Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”, — написав Дубінський.
Незабаром після публікації пост був видалений.
3 липня нардеп заявив, що виграв суд проти Смолія, пов’язаний з цією фразою, а значить має право так висловлюватися.
“А у нас суд з паном Смолієм був за цією фразою. І я цей суд виграв. Тому маю право висловлювати цю фразу на адресу пана Смолія”, — заявив Дубінський.
“Немає ніякої кризи. Вони просто пі*дять наші гроші”
Це одна з коронних фраз Дубінського, яку він нерідко використовує в своїх відеоблогах. Товари, на яких надруковані ці слова, продаються в його Інтернет-магазині.