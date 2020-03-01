Китайська влада і експерти розходяться в думках про походження спалаху коронавірусу. Більш конкретно їх цікавить, хто є так званим нульовим пацієнтом - першою людиною, яка інфікована вірусним або бактеріальним захворюванням під час спалаху.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Досягнення в області генетичного аналізу тепер дозволяють простежити походження вірусу через тих, кого він заразив. У поєднанні з епідеміологічними дослідженнями вчені можуть визначити людей, які, можливо, були першими, хто почав поширювати захворювання і таким чином спровокували спалах.

Виявлення цих людей може допомогти вирішити важливі питання про те, як, коли і чому це почалося. А також може допомогти запобігти зараженню більшого числа людей.

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Але на разі не відомо, хто ж є нульовим пацієнтом Сovid-19.

Спочатку китайська влада повідомила, що перший випадок коронавірусу стався 31 грудня. Його пов’язують з ринком морепродуктів і тварин в Ухані.

Цей регіон є епіцентром спалаху: майже 82% з 75 000 с гаком випадків, зареєстрованих на сьогоднішній день в Китаї і в усьому світі.

Дослідження китайців, опубліковане в медичному журналі Lancet, показало, що у першої людини, у якої було діагностовано Covid-19, не було контакту з морепродуктами з оптового ринку в Ухані. Пацієнтом був літній чоловік, який страждав хворобою Альцгеймера.

Пізніше симптоми вірусу діагностували у трьох інших людей, але двоє з них також не мали ніякого контакту з ринком морепродуктів.

Дослідники встановили, що 27 з 41 пацієнта, які потрапили в лікарню на ранніх стадіях спалаху, “мали відношення до ринку”.

На думку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), гіпотеза про те, що спалах почався на ринку і може передаватися від живої тварини людині, до сих пір вважається найбільш вірогідною.

Так чи може одна людина дійсно викликати масове захворювання?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, спалах лихоманки Ебола в Західній Африці в 2014-2016 роках була найбільшою з тих пір, як вірус був вперше виявлений у 1976 році.

Спалах тривав більше двох років і зачепив 10 країн, в основному в Африці, але також були зареєстровані випадки захворювання в США, Іспанії, Великобританії та Італії.

Вчені прийшли до висновку, що спалах нового штаму вірусу Ебола почалася з однієї людини – дворічного хлопчика з Гвінеї, який, можливо, заразився, граючи в підлогою дереві, в якому жила колонія кажанів.

Але, мабуть, найвідомішим нульовим пацієнтом є Мері Меллон, яка отримала прізвисько “Тифозна Мері” за те, що у 1906 році в Нью-Йорку був спалах черевного тифу.

Родом з Ірландії, Меллон емігрувала до США, де стала працювати кухарем в багатих сім’ях. Після кількох випадків тифу в багатих сім’ях в Нью-Йорку, лікарі простежили спалах. Скрізь, де працювала Меллон, члени сімей хворіли на черевний тиф.

Лікарі назвали її здоровим носієм – це той, хто заражений хворобою, але у якого слабко або взагалі немає ніяких симптомів цієї хвороби. І дуже часто такі люди навіть не знають, що заражають інших.

У той час щорічно кілька тисяч нью-йоркців хворіли на черевний тиф, смертність від якого була 10 %.

Багато експертів в області охорони здоров’я проти виявлення нульового пацієнта. Бо бояться віктимізації людини.

Наприклад, чоловік, якого помилково визначили нульовим пацієнтом епідемії СНІДу.

Гаетан Дугас, канадський бортпровідник і гей, є одним з найбільш демонізованих пацієнтів в історії. Його звинувачували в поширенні ВІЛ у США в 1980-х.

Але потім дослідження 2016 року показало, що вірус потрапив до Америки з Карибського басейну на початку 1970-х.

Цікаво, що і сам термін нульовий пацієнт випадково з’явився саме під час епідемії ВІЛ-інфекції.