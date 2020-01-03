Хто виграє «Золотий глобус»: номінанти та фаворити

5 грудня 2020 року в Беверлі-Хіллз пройде 77-а церемонія вручення популярної кінопремії "Золотий глобус".

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Відзначається, що велику кількість номінацій в цьому році отримали фільми, які знімалися сервісом Netflix.

Шість номінацій має фільм “Шлюбна історія”, в п’яти номінаціях побореться фільм Мартіна Скорсезе “Ірландець”, а фільм “Два папи” має чотири номінації.

На думку експертів кіноіндустрії, серед номінованих на “Золотий глобус” серіалів слід виділити “Чорнобиль”, “Корону” і “Неймовірне”. Кожен з них бере участь відразу в чотирьох номінаціях.

Також повідомляється, що вперше на премію було номіновано серіал, який створений сервісом Apple, “Ранкове шоу”. Він претендує на нагороду за номінацією “Кращий телевізійний серіал”.

За номінацію в категорії “За кращу чоловічу роль” боротимуться Крістіан Бейл (фільм “Форд проти Феррарі”), Антоніо Бандерас (“Біль і слава”), Хоакін Фенікс (“Джокер”), Адаем Драйвер ( “Шлюбна історія”) і Джонатан Прайс( “Два папи”).

В категорії за кращу чоловічу роль в мюзиклі або комедії найімовірніше поборються Терон Еджертон ( “Рокетмен”) і Деніел Крейг ( “Дістати ножі”).

За кращу жіночу драматичну роль боротимуться Скарлетт Йохансон ( “Шлюбна історія”), Рене Зеллвегер (“Джуді”), Шарліз Терон (“Скандал”), Сірша Ронан (“Маленькі жінки”) і Синтія Еріво (“Гаррієт”).

Отримати “Золотий глобус” за кращу режисерську роботу можуть Квентін Тарантіно (“Одного разу в Голлівуді”), Мартін Скорселе (“Ірландець”), Тодд Філліпс ( “Джокер”), Сем Мендес ( “1917”) і Пон Чжун Хо (“Паразити “).

Нагадаємо, що нагороду за внесок у кінематограф в цьому році отримає Том Хенкс.

Також відомо, що український фільм Нарімана Алієва “Додому” було номіновано на премію в номінації “Кращий фільм іноземною мовою”.