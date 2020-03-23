Про це повідомляє міжнародне агентство новин Reuters.
В Італію направлена бригада з 52 лікарів. Відомо, що це шоста команда медиків, яку Куба направила за кордон.
“Ми всі боїмося, але ми повинні виконати революційний обов’язок, тому відкидаємо страх в сторону”, – сказав 68-річний Леонардо Фернандес, фахівець з інтенсивної терапії, в коментарі Reuters.
Повідомляється, що кубинські лікарі брали участь в боротьбі з епідемією Ебола в Західній Африці в 2010-х й інших епіцентрах лих по всьому світу.
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