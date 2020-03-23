Куба направила бригаду лікарів в найбільш постраждалий район Італії - Ломбардію для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє міжнародне агентство новин Reuters.

В Італію направлена ​​бригада з 52 лікарів. Відомо, що це шоста команда медиків, яку Куба направила за кордон.

“Ми всі боїмося, але ми повинні виконати революційний обов’язок, тому відкидаємо страх в сторону”, – сказав 68-річний Леонардо Фернандес, фахівець з інтенсивної терапії, в коментарі Reuters.

Повідомляється, що кубинські лікарі брали участь в боротьбі з епідемією Ебола в Західній Африці в 2010-х й інших епіцентрах лих по всьому світу.