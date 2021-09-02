Влада Куби планує щепити проти коронавірусу дітей вакциною Soberana-2, розробленою в цій країні, оскільки Гавана намагається досягти вакцинації 90% населення до грудня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Всі діти у віці від 2 до 18 років отримають як мінімум дві дози вакцини Soberana-2, починаючи з 3 вересня.

За словами представника міністерства охорони здоров’я Ілеани Моралес Суарес, кампанія буде нагадувати щорічну вакцинацію проти різних дитячих хвороб.

За даними державного виробника Finlay Institute, випробування вакцини на неповнолітніх показали, що вона безпечна і викликає більш сильну імунну відповідь, ніж у дорослих.

За останній тиждень на Кубі в середньому реєструвалося від 6 500 до 7 000 випадків в день і від 70 до 80 випадків смерті, що значно нижче, ніж кілька тижнів тому, але як і раніше залишається одним з найвищих показників у світі на 100 000 жителів.

Згідно з державною статистикою, в столиці Гавані, де понад 60% з 2,2 мільйона жителів повністю вакциновані, випадки захворювання і смерті на 100 000 жителів набагато нижче середнього показника по країні.

Наразі близько 50% з 11,3 мільйонів жителів Куби отримали хоча б одну дозу вакцини, при цьому понад 3,5 мільйона вакциновані повністю.