Згідно з новим дослідженням, кубики Lego можуть плавати в Світовому океані цілих 1300 років.

Про це пише британське видання The Independent.

Дослідники з Плімутського університету проаналізували кубики конструктора, вимиті на узбережжя в південно-західній Англії. Вони визначили дату виробництва окремих частин і зважили їх, а потім порівняли показники з результатами нових кубиків Lego.

Дослідження, опубліковане в журналі “Забруднення навколишнього середовища”, показало, що Lego може “прожити” від 100 до 1300 років.

Доктор Ендрю Тернер, професор в області наук про навколишнє середовище, сказав: “Lego – одна з найпопулярніших дитячих іграшок в історії, і її привабливістю завжди була її довговічність. Однак ця довговічність стала великою несподіванкою для нас”.

За останнє десятиліття добровільні організації з Корнуолла знайшли тисячі кубиків Lego та іншого пластика під час регулярних чисток пляжів. У дослідженні використовувалося 50 кубиків, виготовлених з акрилонитрил-бутадієн-стиролу.

Рентгенофлуоресцентний спектрометр використовувався для визначення хімічних характеристик кожного кубика. Так вдалося встановити точний склад деталей на предмет присутності деяких сполук – це дає можливість встановити рік виробництва різних пластмас.

Ці показники і дослідження допомогли встановити, наскільки сильно пошкоджені деталі морем, які були зроблені в період 70-80-х років, а також зрозуміти, як довго ці деталі ще океані – від 100 до 1 300 років.