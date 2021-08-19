Уряд Куби ввів нові правила використання соціальних мереж та Інтернету, які спрямовані на придушення інакомислення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нові правила (декрети) розробили після найбільших антиурядових протестів. Люди використовували соціальні мережі для того, щоб ділитися відеозаписами демонстрацій і мобілізувати прихильників.

Декрети кваліфікують підбурювання до дій, “які порушують громадський порядок”, як злочин.

У них також виписано керівництво інтернет-провайдерам відключати доступ тим, хто “поширює фейкові новини або завдає шкоди іміджу держави”.

Декрети опублікували в офіційному виданні Gaceta Oficial після того, як тисячі кубинців вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення комуністичним урядом.

Протести почалися в невеликому містечку Сан-Антоніо-де-лос-Баньос і не мали офіційного організатора, але, судячи з усього, скликалися через онлайн-форуми.

Мітинги швидко поширилися країною після того, як в Facebook учасників маршу стали вести пряму трансляцію.

Варто зазначити, що телекомунікаційна мережа Куби залишається під контролем держави. І користувачі не раз помічали, що під час протестів вони не можуть отримати доступ до Facebook, WhatsApp, Instagram або Telegram.

Кубинські офіційні особи заявили, що нові укази спрямовані на захист кубинців від кіберзлочинів.

Міра покарання за вчинення подібних “злочинів” поки не повідомляється.