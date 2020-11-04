Чотири роки безперервної роботи Дональда Трампа з кубинською громадою вигнанців з Майамі дали результат. Перемога республіканця у Флориді стала реальністю завдяки високій явці кубинських американців.

Про це повідомляє видання Politico.

Кубинці довгі роки підтримували республіканців, але змінили свою позицію після успішної передвиборчої кампанії демократа Обами та балотування Хіларі Клінтон. Тоді Клінтон отримала перемогу у Майамі.

Республіканці зрозуміли свою помилку та сконцентрувались на кубинській громаді. Вони часто зображували демократів як радикальних лівих та соціалістів. Саме цих ярликів колишній віце-президент Джо Байден та його кампанія намагалися позбутися.

За чотири роки каденції Трампа республіканці активно нагадували про те, коли президент та представники адміністрації неодноразово приїжджали до Маямі, щоб розгортати репресії проти Куби та Венесуели. Саме таким чином республіканцям вдалося отримати підтримку кубинців.

Команда Байдена розуміла, що їм потрібна перемога в окрузі Майамі-Дейд, де живуть кубинці. За попередніми даними, за Трампа проголосували на 120 тисяч кубинців більше, ніж за Байдена. При цьому у 2016 році колишній держсекретар Хіларі Клінтон обіграла Трампа у Майамі-Дейд майже на 30%.

Прагнення для переобрання Трампа серед кубинців у Маямі було передбачуваним, оскільки значна частина підтримки політика тут залежала від заклику, який він додає до своєї антисоціалістичної риторики. І це стосується не лише кубинців – його кампанія доклала спільних зусиль для націлення на інших жителів Південної Флориди, таких як венесуельці та нікарагуанці, які втекли з країн лівих режимів, а також консервативних колумбійців.

Національний директор з питань громадського залучення до Латиноамериканської організації Фредерік Велес зазначив, що Трамп добре попрацював над тим, щоб отримати підтримку кубинців, що не скажеш про Байдена. Флоридські демократи орієнтувалися на темношкірих виборців та на пуерториканців.

Трамп зосередив увагу на кубинській громаді з початку свого терміну. Представники його адміністрації часто навідувалися у Майамі-Дейд з метою публічного обговорення політики президента щодо Куби. Часто ці зустрічі об’єднувалися з політикою США щодо Венесуели. Таким чином Трамп закріпив за собою підтримку цих груп населення.

У приватному порядку Трамп пішов далеко. Наприклад, він заявив, що хоче зберегти сенатора Марко Рубіо, американця-кубинця з Майамі, а також кубинсько-американське співтовариство. Публічно він неодноразово висловлювався у підтримку американських кубинців, навіть запрошуючи у Білий дім у вересні, щоб “підтвердити залізну солідарність з кубинським народом”.

Республіканці отримали колосальну підтримку від молодих кубинців, які емігрували у США з 2010 року. За даними досліджень, Трамп отримав 76% підтримки, а Байден – всього 5%.

Місцеві демократи попереджали кампанію Байдена про холодну підтримку колишнього віце-президента серед демократично налаштованих, некубинських виборців латиноамериканських країн тут і в усьому штаті. Вони знали, що це призведе до програшу Байдена у Флориді.

Крім того, латиноамериканців роками лякали дикими теоріями змови та дезінформацією. Байдена помилково зобразили як соціаліста та друга диктаторів, таких як венесуельський Ніколас Мадуро та кубинський Рауль Кастро.