Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що ситуація з коронавірусом у Харкові вкрай критична.

Про це він написав у Facebook.

Кучер підкреслив, що “жарти закінчилися”.

“Відсьогодні Харків та деякі райони області офіційно у “червоній зоні” карантину. Що це означає?⠀По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична”, — написав він.

Кучер додав, що людям “самовпевнено обіцяли “порвати коронавірус”, але щось пішло не так”.

“Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії”, — написав він.

За словами Кучера, у Харкові переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких змушені розвозити по лікарнях області.

Станом на понеділок, 19 жовтня, в Харківській області всього підтвердили 29113 випадки коронавірусу, 445 випадків — летальні.