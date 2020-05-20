Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма звертався до президента Володимира Зеленського з проханням припинити його участь у ТКГ.

Про це глава держави повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами Зеленського, Кучма зараз бере участь у засіданнях ТКГ, які проходять у відеоформаті.

“Він є керівником, і він бере участь (в засіданнях ТКГ, – ред.). Зараз просто участь така – відео-засідання Мінського процесу”, – заявив глава держави.

Однак, за словами Зеленського, Кучма визнав, що йому складно.

“Дійсно Леоніду Даниловичу Кучмі складно, і складно кожному учаснику, який є в засіданнях нашої підгрупи, в засіданнях у Мінську. Це дуже складно, складний процес”, – зазначив він.

Зеленський поінформував, що Кучма просив передати його повноваження першому заступнику глави делегації України в ТКГ, віце-прем’єру Олексію Резнікову.

“Дійсно, Кучма звертався до мене і говорив, що зараз, коли ми підвищили статус нашої групи, що зараз у нас є Резніков, професійна людина. Він уже на всіх засіданнях у Мінську, він глибоко в процесі. І дійсно, Леонід Данилович говорив, що давайте передамо всі мої повноваження пану Резнікову. Це правда, і я завжди кажу правду. Я його попросив, що дійсно мені здається, щоб з того боку, російської сторони був оновлений також склад їхньої підгрупи. Давайте дочекаємося оновлення складу, і потім ви ( Кучма, – ред.) вирішите: якщо ви втомилися за стільки багато років вашої складної і дуже важливої роботи в Мінському процесі, добре, будемо з повагою дякувати вам”, – наголосив президент.