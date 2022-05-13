Другий, третій та п'ятий президенти України звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН з закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які оточені російськими військами на заводі "Азовсталь".

Відповідне звернення опубліковано на Facebook-сторінці Петра Порошенка.

Українські президенти просять усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу “Азовсталь” Росія за наказом президента РФ Володимира Путіна намагається знищити варварськими методами.

“Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів”, – йдеться у заяві.

Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон “Азов”, наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.

Однак зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.

Українські президенти закликали кожного з лідерів долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців.

“На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу”, – зазначено у заяві.

Петро Поршенко додав, що готовий особисто долучитись до переговорного процесу щодо звільнення захисників “Азовсталі”, разом з міжнародними та українськими представниками влади, а також особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.