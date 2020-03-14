Під час підписання в Мінську документа про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО другого президента України Леоніда Кучму фактично використали.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний.

Так, згідно із зазначеним документом, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія буде виступати в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Під документом стоїть підпис Леоніда Кучми.

“Можу сказати одне, що цей документ – це точно не результат роботи ТКГ чи підгруп мінського формату. І вперше за всю свою історію знайомства з Леонідом Кучмою я можу сказати, що його використали. Кучма розуміє, що це все означає і навряд чи йому це подобається”, – наголосив Безсмертний.

Він також зазначив, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак “зробив фатальну помилку”, підписавши цей документ.

При цьому Безсмертний висловив думку, що саму раду швидше за все не створять, “це лише інформаційна історія”. А підписання документа було необхідне Росії, щоб зафіксувати статус ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) як суб’єкта.