У Києві вже облаштовано 15 пунктів прийому, куди можна здати новорічні ялинки після закінчення свят.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Пункти прийому знаходяться у всіх районах столиці України.

Так, на території районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок, які будуть в подальшому подрібнені для використання у виробничих потребах. Зокрема, тріску планується використовувати для того, щоб вкривати ґрунт і захищати його таким чином від пересихання.

Пункти прийому ялинок почали працювати вже з сьогоднішнього дня, 2 січня.

У КМДА закликали жителів столиці “не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів прийому”.

Пункти прийому працюють за такими адресами:

• проспект Голосіївський, 87-г (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вулиця Тростянецька, 58-А (пн. – пт. з 8:00 до 17:00);

• вулиця Електротехнічна, 26 (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вул. Визволителів, 6 (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• проспект Степана Бандери, 26-А (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вулиця Залізничне шосе, 61 (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вулиця Дмитрівська, 16-а (виробнича база) (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вулиця Бетховена, 8 (виробнича база, парк “Совки”) (пн. – пт. з 8:00 до 17:00, нд. – з 8:00 до 15:45);

• вулиця Новопольова, 95-А (пн. – пт. з 8:00 до 17:00);

• узвіз Герцена, 6 (пн. – пт. з 8:00 до 16:00, сб. – нд. з 10:00 до 16:00);

• Бориспільське шосе, 23 км (пн. – пт. з 8:30 до 17:30);

• проспект Броварський, 2а (пн. – пт. з 8:30 до 17:30);

• вулиця Радистів, 1-в (пн. – пт. з 8:30 до 17:30);

• Микільське лісництво (пн. – пт. з 8:30 до 17:30);

• Броварське лісництво, кв № 72 (пн. – пт. з 8:30 до 17:30).