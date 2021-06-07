Стало відомо, який потяг був найпопулярнішим і в якому напрямку українці їздили найчастіше у 2021 році.

Про це проінформували у пресслужбі “УЗ”.

Перевізник зазначає, що за кількістю перевезених пасажирів (усього, в обох напрямках) зі значним відривом лідирує потяг № 45/46 Ужгород — Лисичанськ. За 5 місяців цього року ним проїхали 329 тисяч пасажирів.

На другому і третьому місцях потяги № 41/42 Дніпро — Трускавець (188 тисяч) та № 69/70 Маріуполь — Львів (176 тисяч пасажирів).

Також популярними були поїзди № 137/138 Хмельницький — Лисичанськ, № 91/92 Одеса — Костянтинівка, № 145/146 Київ — Ізмаїл, № 101/102 Київ — Херсон, № 97/98 Ковель — Київ та інші.

Водночас найпопулярнішими напрямками (маршрути, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки) були дещо інші. Лідирує Харків — Київ (184 тисяч пасажирів, зворотно — 178 тисяч), Львів — Київ (165 тисяч пасажирів, зворотно — 161 тисяч), Дніпро — Київ (131 тисяча пасажирів, зворотно — 123 тисяч) та інші.

Крім того, “УЗ” зауважує, що з початку карантинних обмежень середнє заповнення потягів досягло 70 % і поступово продовжує зростати.