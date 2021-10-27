Купівля меблів – це важливий та відповідальний процес. Особливу увагу варто приділити підбору надійного та сучасного постачальника.

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Для більшості покупців найважливішими параметрами прийнято вважати:

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