Про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з'являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Китайські регулюючі органи критикували компанію за витіснення конкурентів з ринку і обмеження прав споживачів.

Тим часом Alibaba піддалася перевірці.

У Китаї щодо Alibaba почалася перевірка на предмет можливої монополістичної поведінки. А минулого тижня видання Wall Street Journal повідомило, що Пекін прагне зменшити імперію Ма і потенційно збільшити частку в його бізнесі.

Газета Financial Times пише, що Ма навіть не був присутній на фіналі створеного ним шоу африканських талантів. Його замінили на посаді судді під час листопадових зйомок останнього епізоду телеконкурсу.

У Alibaba повідомили CNN Business, що Ма “довелося пропустити фінал через накладки у розкладі”. При цьому в Alibaba відмовилися повідомити, де зараз знаходиться Ма.

Джек Ма пішов з поста виконавчого голови Alibaba у 2019 році. Він більше не займає керівні посади або посади на рівні ради директорів ні в одній з компаній, в яких він був співзасновником. Але Джек Ма як і раніше є найбільшим індивідуальним акціонером Alibaba з майже 5% акцій на суму близько 25 мільярдів доларів. У минулому році Ant Group повідомила, що Ма має “повний контроль” над компанією, і очікується, що його особистий статок різко зросте після публічного розміщення акцій.

Ма раніше часто з’являвся на публіці, щоб розповісти про свою благодійну діяльність. Ма також активно виступав на великих міжнародних заходах, таких як Всесвітній економічний форум.

На конференції в Шанхаї в кінці жовтня Ма публічно критикував китайські регулюючі органи за стримування інновацій так, як ті бояться ризику.

“Нам потрібно побудувати здорову фінансову систему, а не систематичні фінансові ризики. Впроваджувати інновації без ризиків – значить знищувати інновації. У світі немає інновацій без ризиків”, – сказав він.

Кілька днів по тому китайські регулюючі органи викликали Ма і керівників Ant Group для проведення так званої співбесіди з регулюючими органами, і IPO було скасовано. Аналітик ринку Oanda Джеффрі Халлі сказав, що зауваження Ма “явно не знайшли відгуку в кабінетах влади в Пекіні”.

З офіційних заяв або заяв компанії все ж неясно, чи відвідував Ма з тих пір будь-які зустрічі, присвячені майбутньому його бізнесу.