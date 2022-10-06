Після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з Російської Федерації, переважно до Казахстану, Грузії, Туреччини, Ізраїлю та Європи.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що отримати точні загальні дані важко, але кількість росіян, які виїхали, може досягати сотень тисяч.

Дані про продаж авіаквитків свідчать про різке зростання кількості людей, які виїжджають з Росії. За даними іспанської компанії Forward Keys, яка аналізує бронювання, кількість проданих квитків з Росії в один кінець зросла на 27% з 21 по 27 вересня порівняно з попереднім тижнем.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше оголосив, що Росія планує призвати 300 тисяч осіб, а 4 жовтня заявив, що до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб.

Куди втікає більшість росіян?

Деякі громадяни Росії прямують до Казахстану, який має другий у світі за довжиною сухопутний кордон з РФ. Крім того, росіяни можуть в’їжджати туди без паспорта і візи.

Натомість міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що до Казахстану з 21 вересня в’їхало більше як 200 тисяч росіян, тоді як близько 147 тисяч росіян вже виїхали.

Міністерство внутрішніх справ Грузії, куди росіяни також можуть в’їжджати без віз, повідомило, що з 21 по 29 вересня прибули 68 887 росіян, а виїхали – 45 624.

Для обох країн незрозуміло, скільки росіян, які виїхали, поїхали до третіх країн.

Дані ForwardKeys про бронювання авіаперельотів свідчать про трикратне зростання кількості квитків в один бік з Росії до Тбілісі, Алмати, Стамбула, Тель-Авіва та Дубая за тиждень з 21 по 27 вересня.

Своєю чергою, Туреччина, яка є популярним туристичним місцем для росіян, повідомила про зростання кількості росіян після оголошення мобілізації. Один чоловік розповів, що наступного дня прилетів до аеропорту Стамбула, частково для того, щоб уникнути призову.

За офіційними даними, близько 3 мільйонів осіб прибули до Туреччини з Росії цього року до кінця серпня, що на 22% більше, ніж минулого року. Багато росіян також прямують до Європи.

Скільки росіян виїхало до ЄС та інших європейських країн?

Після оголошення Росією “часткової” мобілізації, у Європейському Союзі зросла кількість росіян. За даними прикордонного агентства Frontex, близько 66 000 громадян Росії в’їхали в ЄС з 19 по 25 вересня, що на 30% більше, ніж минулого тижня.

Проте з 26 вересня це число знизилося через більш сувору візову політику ЄС та заходи РФ щодо запобігання виїзду чоловіків призовного віку.

Більшість росіян, які в’їхали до ЄС, вже мали дозвіл на проживання або візи, тоді як інші мали подвійне громадянство.

Фінляндія, яка має 1300 км кордону з Росією, була основним пунктом прибуття в ЄС. Фінські дані показали, що кількість російських туристів, які прибувають через чотири південні прикордонні пункти, подвоїлася за декілька днів після 21 вересня.

За даними прикордонної служби Фінляндії, з 21 вересня по 5 жовтня 59 975 росіян прибули до Фінляндії через чотири пункти пропуску, багато з яких виїхали в інші європейські країни, а 36 116 росіян повернулися додому.

Як реагують європейські країни?

Естонія, Латвія, Литва і Польща припинили видачу туристичних віз росіянам з 19 вересня. Фінляндія також долучилася до цього рішення 30 вересня.

Арктичний кордон Норвегії з Росією є останнім прямим маршрутом до Європи, відкритим для власників російських шенгенських туристичних віз. Міністр юстиції Норвегії заявив 30 вересня, що уряд може заборонити подальше прибуття з Росії в короткий термін, якщо це необхідно.

З початку мобілізації посольства Німеччини у Вірменії, Казахстані, Грузії, Казахстані та Білорусі спостерігали сплеск запитів від громадян Росії, які бажають поїхати до Німеччини та ЄС.

Франція заявила, що буде вибірково вирішувати, кому з росіян дозволено залишатися в країні з урахування всіх ризиків для безпеки.

“Ми подбаємо про те, щоб журналісти-дисиденти, люди, які борються з режимом, митці та студенти все ще могли приїжджати сюди”, — заявив міністр у справах Європи Лоуренс Бун.

Варто зазначити, що 26 вересня у Польщі набула чинності заборона на в’їзд росіян із туристичними шенгенськими візами через порти та аеропорти.