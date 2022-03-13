Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
Олексій Арестович розповів, що ворог зосереджується на наступі в зоні ООС. Проте його стримують та завдають потужних ударів у відповідь. Наразі тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Проте в районі Харкова противника зупинили, тому він проводить перегрупування.
Окупанти з РФ поповнюють сили для можливої спроби наступу на лівобережну частину Києва. Поки їх зупинили на підступах до столиці, тому вони перейшли до оборони зі східного боку. Також ворог блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль.
“Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва”, – йдеться в повідомленні.
Підготовка до наступу також передбачає переміщення 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу, додав Генштаб. Залізничними ешелонами до Білорусі скерували до 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту.
Росія ще проводить відбір особового складу у 820 головному центрі попередження про ракетний напад. Частину бійців вони перекидають з Нагірного Карабаху (Азербайджан) та залучають найманців з Сербії та Сирії.
- Нагадаємо, Збройні сили України знищили танковий підрозділ РФ. Окупанти прямували до Києва.
- Російські окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату в Києві.
- Також у місті Ірпінь (Київська область), де тривають активні бої з визволення міста від збройних формувань російської федерації, окупанти убили кореспондента американського видання The New York Times.
- Окупанти з РФ минулого вечора з авіації обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Під час атаки однієї з головних християнських святинь України всередині ховалися біженці.