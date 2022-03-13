Російські окупаційні війська на 18 день війти проти України визначилися із з основним напрямком, який знаходиться в операції Об'єднаних сил. Ворог планує підготовку додаткових підрозділів, зокрема для наступу на лівобережну частину Києва.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Олексій Арестович розповів, що ворог зосереджується на наступі в зоні ООС. Проте його стримують та завдають потужних ударів у відповідь. Наразі тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Проте в районі Харкова противника зупинили, тому він проводить перегрупування.

Окупанти з РФ поповнюють сили для можливої спроби наступу на лівобережну частину Києва. Поки їх зупинили на підступах до столиці, тому вони перейшли до оборони зі східного боку. Також ворог блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль.

“Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва”, – йдеться в повідомленні.

Підготовка до наступу також передбачає переміщення 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу, додав Генштаб. Залізничними ешелонами до Білорусі скерували до 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту.