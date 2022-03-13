Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Олексій Арестович розповів, що ворог зосереджується на наступі в зоні ООС. Проте його стримують та завдають потужних ударів у відповідь. Наразі тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Проте в районі Харкова противника зупинили, тому він проводить перегрупування.

Окупанти з РФ поповнюють сили для можливої спроби наступу на лівобережну частину Києва. Поки їх зупинили на підступах до столиці, тому вони перейшли до оборони зі східного боку. Також ворог блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль.

“Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва”, – йдеться в повідомленні.

Підготовка до наступу також передбачає переміщення 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу, додав Генштаб. Залізничними ешелонами до Білорусі скерували до 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту.

Росія ще проводить відбір особового складу у 820 головному центрі попередження про ракетний напад. Частину бійців вони перекидають з Нагірного Карабаху (Азербайджан) та залучають найманців з Сербії та Сирії.