Львівське маркетингове агентство Stroom Digital створило інтерактивну онлайн-мапу закладів міста, які мають генератори та укриття.

Про це пресслужба агентства повідомила у Facebook.

“Країна-терорист пробує позбавити нас струму, та ми постійно знаходимо креативні рішення, як продовжувати працювати на Перемогу”, — йдеться в повідомленні.

У цій мапі зібрано львівські заклади, які мають генератор, а разом з ним і ті, які в укритті чи працюють в часі повітряної тривоги.

За цим принципом Stroom Digital поділили локації за категоріями:

Генератор

Генератор + укриття

Укриття/працює під час повітряної тривоги

Зазначається, що мапа постійно оновлюється завдяки користувачам.

Мапа – за посиланням.