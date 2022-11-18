Про це пресслужба агентства повідомила у Facebook.

“Країна-терорист пробує позбавити нас струму, та ми постійно знаходимо креативні рішення, як продовжувати працювати на Перемогу”, — йдеться в повідомленні.

У цій мапі зібрано львівські заклади, які мають генератор, а разом з ним і ті, які в укритті чи працюють в часі повітряної тривоги.

За цим принципом Stroom Digital поділили локації за категоріями: 

  • Генератор
  • Генератор + укриття 
  • Укриття/працює під час повітряної тривоги

Зазначається, що мапа постійно оновлюється завдяки користувачам.

Мапа – за посиланням.

Інфографіка: Stroom Digital