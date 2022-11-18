Про це пресслужба агентства повідомила у Facebook.
“Країна-терорист пробує позбавити нас струму, та ми постійно знаходимо креативні рішення, як продовжувати працювати на Перемогу”, — йдеться в повідомленні.
У цій мапі зібрано львівські заклади, які мають генератор, а разом з ним і ті, які в укритті чи працюють в часі повітряної тривоги.
За цим принципом Stroom Digital поділили локації за категоріями:
- Генератор
- Генератор + укриття
- Укриття/працює під час повітряної тривоги
Зазначається, що мапа постійно оновлюється завдяки користувачам.
Мапа – за посиланням.
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