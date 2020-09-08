Про це повідомила пресслужба компанії “Конкорд” на сторінці у “ВКонтакте”.
Пригожин переказав 1 млн руб. (приблизно $13 тис.), цих грошей має вистачити на подальше лікування Навального до одужання, зазначили у пресслужбі.
“Нехай лікують доти, доки не одужає, тим паче, він мені грошей винен”, – заявив Пригожин.
У компанії зазначили, що клініка відзвітувала про попередні витрати.
Саме Пригожин до цього викупив у комбінату харчування “Московський школяр” борг Фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний. Тепер ФБК і власне Олексій Навальний мають виплатити особисто Пригожину 87,7 млн руб.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- Російського опозиціонера Олексія Навального, якого раніше ушпиталили в німецьку клініку Шаріте з отруєнням “Новачком”, вивели зі штучної коми.