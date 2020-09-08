Російський бізнесмен, глава компанії "Конкорд" Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", перерахував 1 млн рублів у берлінську клініку "Шаріте", де перебуває на лікуванні опозиціонер Олексій Навальний.

Про це повідомила пресслужба компанії “Конкорд” на сторінці у “ВКонтакте”.

Пригожин переказав 1 млн руб. (приблизно $13 тис.), цих грошей має вистачити на подальше лікування Навального до одужання, зазначили у пресслужбі.

“Нехай лікують доти, доки не одужає, тим паче, він мені грошей винен”, – заявив Пригожин.

У компанії зазначили, що клініка відзвітувала про попередні витрати.

Саме Пригожин до цього викупив у комбінату харчування “Московський школяр” борг Фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний. Тепер ФБК і власне Олексій Навальний мають виплатити особисто Пригожину 87,7 млн руб.