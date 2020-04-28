Відеоконференція міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії (в "нормандському форматі") відбудеться в четвер, 30 квітня.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Відеоконференція відбудеться в цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ… Давно назріла необхідність у розмові міністрів “нормандського формату”, адже ми бачимо, що рішення нормандського паризького саміту (від 9 грудня 2019 року, – ред.) пробуксовують, і нам потрібно дати імпульс на шляху до їх виконання для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатися по шляху до припинення війни, деокупації українських територій і, врешті-решт, до припинення російської агресії в цілому”, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС також перерахував три ключові цілі призначених на четвер онлайн-переговорів. Однією з них є оцінка того, що було зроблено з моменту паризького саміту і до 30 квітня.

“На думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити тільки обміни і повернення незаконно утримуваних громадян, які відбулися”, – зазначив Кулеба. “Друге, спробувати – і це буде, напевно, найскладніша частина розмови – встановити причини, чому на інших напрямках, з інших питань у нас відбувається стагнація”, – додав очільник МЗС.

Третім ключовим питанням, за словами Кулеби, буде розробка “нарисів рішень для наявних проблем”. Він уточнив, що потрібно “дати імпульс Тристоронній контактній групі для того, щоб вона вже безпосередньо займалася розробкою детальних рішень і їх імплементації”.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba та керівника міжнародного благодійного фонду Повернись живим Віталія Дейнеги про спільну благодійну акцію «Захистити захисників». Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Очільник МЗС висловив думку, що переговори міністрів закордонних справ у “нормандському форматі” повинні стати регулярними, щоб “вони не відбувалися, як Великдень – раз на рік”.

“Щоб ми мали регулярний контакт, щоб була відновлена, в кінці кінців, та логіка, яка з самого початку, з 2014 року, закладалася в інституційний механізм припинення російської агресії проти України. Тобто це коли існує “нормандський формат” на рівні лідерів, там де приймаються найбільш принципові стратегічні рішення. Є формат міністрів закордонних справ, які повинні регулярно оцінювати динаміку процесу і давати відповідні імпульси або вносити корективи. Є механізм зовнішньополітичних радників, які також знаходяться в контакті і розробляють певні рішення, і є механізм Тристоронньої контактної групи, який вже безпосередньо займається остаточним узгодженням рішень, опрацюванням всіх деталей і забезпеченням їх виконання”, – пояснив Кулеба.

Він додав, що контакти між головами МЗС України, Німеччини, Франції, і РФ “на жаль, з якогось моменту стали спорадичними”.