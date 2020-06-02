Кулеба анонсував нормандську зустріч на рівні міністрів, а саміт залежить від пандемії

Covid-19 Україна

оновлено 02.06.2020 о 15:02

Всього:

24340(+328)

Хворіють:

+388(+328)

Вилікувались:

10078(+152)

Померло:

727(+9)

16:36 Випускники з окупованих територій можуть вступати в українські виші без ЗНО: правила
16:34 Фешн директор українського Vogue заявила, що в Україні громадянська війна
16:28 На Донбасі поранено українського військового
Ексклюзив
16:08 Експерт розповів, як транш МВФ позначиться на курсі долара в Україні
16:03 Всі відділення «Укрпошти» відновили роботу у звичайному режимі
15:51 Стало відомо, скільки бюджетних грошей витратили на боротьбу з коронавірусом
15:39 Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення деокупації Криму – Кулеба
15:37 Українського військового, який зник на адмінкордоні з Кримом, затримала ФСБ
15:24 Нардепи хочуть відтермінувати протипожежні перевірки для застрахованого бізнесу
15:13 СБУ затримала бойовика, який катував українських військових
14:59 Заворушення в США: протестуючі відкрили вогонь по офіцерах поліції
14:45 Дизайнер Вірджил Абло потрапив під шквал критики за пожертвування $50 у фонд Флойда
14:43 Ріст безробіття в Іспанії сповільнився в 10 разів
14:36 На Прикарпатті сталися два землетруси
14:33 Гонки «Формули-1» стартують на початку липня
14:33 Україна відкрита до компромісів щодо Донбасу, але не перетне «червоних ліній» – Кулеба
14:28 Рада підтримала законопроєкт про національну інвентаризацію лісів
14:09 Житель Мукачева, звинувативши поліцейських, наклав на себе руки в прямому ефірі
14:05 Синоптики розповіли, якою буде погода в червні
14:00 Ткаченко розповів, чим займатиметься на посаді міністра культури
13:54 Дженніфер Еністон виставить на продаж оголене фото заради боротьби з COVID-19
13:54 Стало відомо, коли почнуть відкривати КПВВ на Донбасі
13:51 Сінгапур відкрив школи після двомісячних обмежень
13:37 З 1 липня столичний транспорт остаточно переходить на е-квиток
13:32 Брат загиблого Джорджа Флойда закликав протестуючих до миру
13:19 За висунення в мери Києва у «Слузі народу» поборються 4-6 кандидатів, – Корнієнко
13:14 Сім областей та Київ не готові до нового етапу пом'якшень карантину, – МОЗ
13:14 Захист прав ЛГБТ та ромів: Україна не виконала рекомендації Ради Європи
13:11 У Міннеаполісі під час заворушень поліція стріляла в журналістів
13:07 Трамп пригрозив направити військових в штати, де тривають заворушення
12:36 «Євросолідарність» вимагає звільнити керівництво ДБР через штурм музею Гончара
12:24 В Україні збільшили податок при продажу автомобілів та мопедів
12:19 У Конго від спалаху Еболи загинуло 5 осіб
12:09 В ICAO опублікували рекомендації для авіації в умовах пандемії COVID-19
11:55 Чехія знімає більшість обмежень на подорожі Європою

Кулеба анонсував нормандську зустріч на рівні міністрів, а саміт залежить від пандемії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів. А проведення саміту лідерів залежать від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.

Вівторок, 2 червня 2020, 15:08

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми продовжимо розмови в “нормандському форматі” на рівні міністрів, вже скоро відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас”, – сказав Кулеба.

При цьому, за словами голови німецького МЗС Мааса, дата саміту лідерів “нормандської четвірки” залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.

“Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою”, – сказав він.

Крім того, Кулеба також зазначив, що на зустрічі з Маасом вони обговорювали також і питання окупованого Криму.

“Сьогодні ми згадували також і Крим. […] Крим, на переконання України, повинен залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами”, – сказав він.

  • Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у нього є надія на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.
Теги: Крим, нормандський формат, нормандські переговори, Донбас, нормандская четверка

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись