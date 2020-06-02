Кулеба анонсував нормандську зустріч на рівні міністрів, а саміт залежить від пандемії

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми продовжимо розмови в “нормандському форматі” на рівні міністрів, вже скоро відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас”, – сказав Кулеба.
При цьому, за словами голови німецького МЗС Мааса, дата саміту лідерів “нормандської четвірки” залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.
“Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою”, – сказав він.
Крім того, Кулеба також зазначив, що на зустрічі з Маасом вони обговорювали також і питання окупованого Криму.
“Сьогодні ми згадували також і Крим. […] Крим, на переконання України, повинен залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами”, – сказав він.
- Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у нього є надія на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.