Кулеба анонсував нормандську зустріч на рівні міністрів, а саміт залежить від пандемії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів. А проведення саміту лідерів залежать від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми продовжимо розмови в “нормандському форматі” на рівні міністрів, вже скоро відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас”, – сказав Кулеба.

При цьому, за словами голови німецького МЗС Мааса, дата саміту лідерів “нормандської четвірки” залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.

“Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою”, – сказав він.

Крім того, Кулеба також зазначив, що на зустрічі з Маасом вони обговорювали також і питання окупованого Криму.

“Сьогодні ми згадували також і Крим. […] Крим, на переконання України, повинен залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами”, – сказав він.