Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС. Вони провели телефонну розмову з ініціативи сторони ЄС.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“Сторони обговорили підготовку до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі. Міністр запевнив, що Україна залишається відданою імплементації Угоди про асоціацію і прагне до подальшого регуляторного зближення і поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС”, – зазначено в повідомленні.

Крім того, Боррель висловив співчуття Кулебі, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш під Харковом.

Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив раніше, що саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.