Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд. В ході бесіди вони обговорили майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, вони обговорили підготовку візиту українського лідера.

При цьому Кулеба і Нуланд відзначили обопільну налаштованість зробити візит максимально змістовним і результативним.

Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу “Жодних домовленостей про Україну без України” на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами.

Нагадаємо, за словами Дмитра Кулеби візит українського президента до США запланований на кінець липня. Він також зазначив, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

П’ятий президент та лідер “ЄС” Петро Порошенко передав листа Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Також про допомогу в організації перемовин між президента Порошенко просив американських сенаторів.