Голова МЗС України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення ситуації на Донбасі.

Про це Кулеба проінформував на своїй сторінці у Facebook.

У неділю, 6 вересня, збройні формування РФ двічі відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Міністр називає ці інциденти “провокаціями”.

За його словами, це — “очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом”.

Голова МЗС також наголосив, що Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню.

“Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених Домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні”, — написав він.

Кулеба також повідомив, що ініціював термінову розмову з російським колегою Лавровим. Її мета — “обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї”.

Зауважимо, станом на 0:00 годин 7 вересня ані президент України Володимир Зеленський, ані Офіс президента не відреагували на загострення ситуації на Донбасі.