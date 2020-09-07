Про це Кулеба проінформував на своїй сторінці у Facebook.
У неділю, 6 вересня, збройні формування РФ двічі відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Міністр називає ці інциденти “провокаціями”.
За його словами, це — “очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом”.
Голова МЗС також наголосив, що Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню.
“Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених Домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні”, — написав він.
Кулеба також повідомив, що ініціював термінову розмову з російським колегою Лавровим. Її мета — “обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї”.
Зауважимо, станом на 0:00 годин 7 вересня ані президент України Володимир Зеленський, ані Офіс президента не відреагували на загострення ситуації на Донбасі.
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