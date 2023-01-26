Про це повідомили у Twitter.
“Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки Росія завдала удару по Одесі, спричинивши масові перебої з електроенергією. Це є відповіддю Путіна на вчорашнє включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою та взяття його посилений захист ЮНЕСКО”, — написав глава української дипломатії.
26 січня під час повітряної тривоги російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті перебої зі світло- та водопостачанням.
Вчора Міжнародна організація ЮНЕСКО взяла під захист історичний центр Одеси. Ще у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав ухвалити таке рішення.
- У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі. 26 січня у Київській області поліціянти виявили уламки ракет на території кількох районів.
- 26 січня під час масованої ракетної атаки російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Сили ППО збили всі цілі.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.