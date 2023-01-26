Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетна атака Одеси є відповіддю президента РФ Володимира Путіна на включення історичного центру міста-порту до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебувають під загрозою.

Про це повідомили у Twitter.

“Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки Росія завдала удару по Одесі, спричинивши масові перебої з електроенергією. Це є відповіддю Путіна на вчорашнє включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою та взяття його посилений захист ЮНЕСКО”, — написав глава української дипломатії.

26 січня під час повітряної тривоги російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті перебої зі світло- та водопостачанням.

Вчора Міжнародна організація ЮНЕСКО взяла під захист історичний центр Одеси. Ще у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав ухвалити таке рішення.